YPF subió la inversión, redujo ganancias y ‘blanqueó’ la pérdida de valor de las áreas maduras

“La compañía invirtió casi 5.700 millones de dólares en 2023, un 36% por encima al año anterior, que le permitió incrementar por segundo año consecutivo la producción total de hidrocarburos un 2%, totalizando en 514 mil barriles equivalentes por día”, informó la petrolera.

“La actividad no convencional continuó siendo el principal eje de crecimiento de YPF. La producción de crudo no convencional mostró un crecimiento anual del 27% mientras que la de gas no convencional aumentó un 8% -detalló-. En el último trimestre del año, la mitad de la producción de YPF provino del no convencional”.

RECORD EN VENTA DE COMBUSTIBLES

El informe detalla que las ventas domésticas de combustibles del año resultaron un 3% superiores al año anterior, “marcando un nuevo récord histórico anual, que fue abastecido principalmente a través de mayores niveles de procesamiento en nuestras refinerías, que crecieron un 3% en relación a 2022, y a un incremento en las importaciones”.

Carlos Omar, el histórico locutor de Comodoro que con 87 años sigue vigente y deja una huella en la radiofonía patagónica

En materia financiera, el EBITDA (ganancia antes de impuestos y otros cargos) ajustado de YPF superó los 4 mil millones de dólares, lo que significó una reducción del 18% respecto del año anterior producto principalmente de menores precios de combustibles medidos en dólares y un contexto de alta inflación que impactó en los costos operativos.

“El resultado neto arrojó una pérdida de 1.277 millones de dólares generado principalmente por una provisión por desvalorización de activos -añadió el comunicado-. Este cargo contable surge como consecuencia del plan de optimización de yacimientos convencionales maduros aprobado por el Directorio de YPF en febrero de 2024”.

Golpe al bolsillo: comenzó a regir el nuevo aumento de combustibles

Según se explicaron medios especializados sobre ese punto, los activos estaban “inflados” artificialmente, para justificar su explotación.

La deuda neta de la compañía alcanzó los 6.800 millones de dólares, mientras que el ratio de endeudamiento neto se mantuvo sin variaciones respecto al trimestre anterior, en 1,7 veces en relación con el EBITDA ajustado.