Vaca Muerta espera el mayor nivel de inversiones en su historia

Neuquén espera el mayor nivel de inversiones petroleras en su historia en este 2024, acaparando más del 75% de los ingresos por el upstream argentino. La segunda provincia argentina en esta lista es Chubut con entradas por U$S 1088 millones.

El dato surge de un relevamiento realizado por la consultora Aleph Energy, en base a las proyecciones que las empresas del sector le presentaron a la Secretaría de Energía de la Nación.

En el informe se indica que las inversiones en exploración y producción de hidrocarburos llegarán a los U$S 11.361 millones, U$S 400 millones menos que en 2023. El 75% de ese monto corresponde a los no convencionales (U$S 8.569 millones), mientras que el 25% restante (U$S 2.792 millones) a bloques convencionales.

La retracción respecto del 2023 tiene relación con la retirada de YPF de unas 30 áreas convencionales en Neuquén, Mendoza, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

La cuenca neuquina acapara tres de cada cuatro dólares invertidos, particularmente el petróleo (85%). en tanto, la capacidad de transporte de gas no crecerá hasta la concreción de obras de infraestructura como la reversión del gasoducto Norte, y las ampliaciones del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner.

El informe detalla que únicamente el 4% de los desembolsos proyectados serán destinados al segmento de la exploración (467 millones de dólares), principalmente en el offshore (306 millones de dólares). En este sentido, la actividad en el mar argentino tendrá una estimulación de 688 millones de dólares, por medio del proyecto Fénix y la actividad exploratoria en la costa de Buenos Aires.

La empresa YPF lidera el ranking de inversores con 4.406 millones de dólares, le sigue Pan American Energy con 1.600 millones y Vista con 945 millones. Luego siguen Total Energies (580 millones), Tecpetrol (523 millones), Shell (421 millones), CGC (366 millones), Chevron (319 millones), Pampa (239 millones), Capsa-Capex (211 millones), Exxon (191 millones), Equinor (190 millones), Phoenix (175 millones).