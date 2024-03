Un gobernador patagónico quiere impulsar una ley nacional para regular las inversiones petroleras

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, dijo a su arribo a Puerto Madryn que entre los temas de la agenda de gobernadores patagónicos propondrá que se impulse una ley, a nivel nacional, para regular las inversiones petroleras, al cuestionar a YPF por priorizar sus inversiones en Vaca Muerta. “Se tiene que ir de los yacimientos convencionales”, enfatizó.

En relación al cónclave de gobernadores patagónicos, Vidal valoró la instancia de diálogo promovida a partir de problemas comunes en la región:

“Creo que antes no hubo necesidad de hacer un encuentro como este, pero ahora transitamos un momento distinto y la sociedad reclama respuestas. Los gobernadores tenemos mucha responsabilidad de ello”, dijo.

Si bien aceptó que la relación con el gobierno nacional es compleja y atraviesa un período de alta tensión, confió en que “si todos perseguimos los mismos intereses vamos a poder dar con un punto de encuentro para trabajar en conjunto de acá en adelante”.

“NO TODO DEBE DEPENDER DEL ESTADO”

Al referirse a la situación puntual de Santa Cruz, llamó a aprovechar la matriz productiva e incentivar al sector privado, al cuestionar que “de 377.000 habitantes, 90.000 dependen de un empleo público. No todo tiene que depender del Estado”, opinó.

“Santa Cruz tiene petróleo, gas, energías renovables, pesca. En minería somos la primera provincia en extracción de oro y plata y la segunda es San Juan, pero resulta que ellos tienen más rentabilidad que nosotros, porque nosotros no defendemos el valor agregado. En la pesca, solamente se trata en tierra el 20% del producto, tenemos que trabajar más producto para incorporar valor agregado”, planteó en diálogo con Radio 3.

Vidal señaló que estos temas deben formar parte de la agenda común de la región, ya que “las provincias de la Patagonia comparten actividad, por ejemplo la extracción de petróleo y gas convencional. Hay temas en los que nos vamos a poner de acuerdo muy rápido. Toda esta situación nos lleva a dialogar mas seguido para salir adelante”.

“SI INVIERTEN EN NO CONVENCIONAL, NO DEBERÍAN TENER CONCESIONES EN ÁREAS CONVENCIONALES”

Al ser consultado sobre la situación puntual de YPF y su salida de la cuenca San Jorge, dijo que no le preocupa que se vaya:

“Todo lo contrario -respondió-, YPF siempre fue una empresa muy politizada, más que nada en los últimos años con la intervención de la Cámpora. Además, dato preciso de mi provincia y creo que Chubut debe pasar lo mismo, en Santa Cruz, desde 2015 a la fecha hemos perdido 38 ó 40% de la producción de crudo y gas. Es muy llamativo, si analizamos la economía de YPF es sencillo: si tiene un dólar para invertir, lo va a invertir en Vaca Muerta, por el recupero más rápido y las ganancias que eso le genera”.

Al referir que todos los temas serán puestos sobre la mesa, Vidal opinó que “en el país necesitamos una ley donde las petroleras que tengan producción en no convencionales no puedan tenerla en áreas convencionales, porque si no le sacan inversión a estos yacimientos para llevarla a Vaca Muerta”.