El ministro de Hidrocarburos de Chubut, Federico Ponce, dijo hoy que hay un total de 19 empresas interesadas en los 3 bloques de áreas que YPF sacó a ofrecimiento público, lo que concitó un interés mayor a otras zonas del país, en su programa de desinversión en áreas maduras. También dijo que el proceso puede demorar “2 semanas o 2 años”, aunque confió en que se agilizará lo máximo posible, a medida que la operadora complete

“Nosotros vemos muy positivo el interés que han despertado las 3 áreas de Chubut, me refiero a Escalante-Trébol, como Campamento Central-Cañadón Perdido y la participación en el bloque operado por Tecpetrol en El Tordillo”, precisó el ministro, en diálogo con Actualidad 2.0.

Al detallar que son 19 las ofertas presentadas, dijo que “es un número más que interesante y superior al que al que se presentó por los bloques en otras provincias. Ahora, lo que están haciendo internamente tanto el Banco como YPF es el proceso de validación de ofertas, porque probablemente alguna de estas presentaciones no se adecúe a la exigencia del proceso. Entonces, una vez que eso esté salvado, lo que van a hacer es una preselección de oferentes, a los cuales se los va a invitar a presentar la oferta vinculante definitiva, que sería en los primeros días de julio”.

Una vez que la empresa seleccione al mejor oferente, debe iniciar el proceso con la provincia, según describió Ponce, ante la que deben acreditar todas las condiciones exigidas para operar las áreas, “como también el cumplimiento de todos los compromisos ambientales”, recordó, a fin de obtener la autorización de Provincia para la cesión de las áreas.

Ante la consulta del tiempo que podría llevar ese proceso, el ministro respondió puntualmente:

“Puede ser dos semanas, como también pueden ser 2 años. Esto va a depender de que la empresa cedente, o sea YPF, cumpla con toda la presentación de los requisitos y la documentación que es necesaria y exigida por la ley. No hay plazos predeterminados. Hemos tenido excepciones, que fueron casi inmediatas, donde los expedientes avanzaron de manera muy eficiente, y otros que se demoraron más de 6 meses”, graficó.

Igualmente, aclaró que “desde que se anunció la intención de la cesión, tanto desde esta cartera como desde la Secretaría de Ambiente tomamos contacto con YPF para coordinar todo lo que tienen que presentar y tener al día para la cesión, más que nada con el objetivo de que sea rápido y que se pueda volver a invertir”.

Con relación al mismo tema, recordó que el plan de inversiones previsto para este año terminará de ajustarse una vez que las áreas hayan sido cedidas a un nuevo operador, que tendrán que presentar su propio programa de inversiones. Hasta ahora, la provincia prevé un desembolso total de 1.200 millones de dólares en el año 2024.

SE BUSCA REDUCIR ARANCELES PARA IMPORTAR POLÍMEROS

En referencia al tratamiento de la ley Bases y los incentivos a las grandes inversiones, Ponce recordó que ese tipo de regímenes funcionará específicamente para la actividad no convencional, mientras que en Chubut se espera que dicho régimen motorice inversiones en el sector energía eléctrica, a partir del tendido de redes para el aprovechamiento del potencial de energías renovables.

Ante una consulta de si podría facilitar las importaciones de polímeros y otros productos utilizados en la cuenca San Jorge para la recuperación terciaria, el funcionario aclaró que la nueva norma no contempla ese tipo de productos, pero aclaró que igualmente se viene trabajando para agilizar las compras externas:

“En lo que hace a la importación de polímeros estamos permanentemente buscando el camino para para que se eliminen los aranceles a la importación -puntualizó-. Justamente el día de hoy estuve hablando con el secretario de Comercio de Nación, para informarle el problema de la carga arancelaria y el impuesto PAIS, que terminan perjudicando la importación de polímeros que lo vemos como el futuro para para la cuenca y para los reservorios maduros que tenemos acá en la provincia”.

Por eso, enfatizó, es un tema en agenda “y estamos por todos los frentes intentando que se elimine este arancel, que viene perjudicando a la recuperación terciaria desde hace más de 10 años”.

Explicó además que hay una dificultad adicional por la pertenencia del país al Mercosur, con lo cual “para modificar las posiciones arancelarias de estos productos, si no está reglamentado por el mercado común, hay que hacer todo un proceso mucho más engorroso y extenso, que es probable que tengamos que encarar si no hay forma de reducir los aranceles por alguna normativa”.

VIAJE A HOUSTON

Ponce también hizo referencia al viaje que realizó por Houston y Washington, a partir de una actividad organizada por la AmCham (Cámara de Comercio Americana en Argentina) y el IAPG (Instituto Argentino del Petróleo y Gas).

“Ha sido muy fructífero tomar contacto, para ponerlo en números concretos de la importancia de la economía americana, en cuanto a la parte de la industria petrolera, digamos que ellos son el mayor productor de hidrocarburos del mundo, porque producen 13.000.000 de barriles diarios, cuando nosotros estamos produciendo 680.000 -comparó-. Tienen 1.000.000 de pozos y nosotros tenemos 30.000. Son como la punta de lanza en todo lo que hace a la actividad energética en general”.

Este tipo de acercamiento, indicó, “permite ver hacia dónde va la industria en general, qué hacemos mal y qué hacemos bien nosotros también, como otras varias temáticas vinculadas a la energía”, reseñó.

“Algo que me llamó la atención en particular es la el peso que le dan a lo que es la seguridad jurídica -relató-. No hubo entidad u organismo al cual visitamos, que no hicieran mención a este tema, porque la industria sabe cómo lidiar con los riesgos propios de la industria petrolera, pero lo que no sabe es cómo predecir los riesgos no técnicos. Esto es, la inseguridad jurídica, el cambio de normativa. Ellos en todo momento hacían hincapié en que la Argentina, tome el rumbo que tome, tiene que dar pautas claras para poder desarrollar la industria no convencional, como también la convencional o cualquier tipo de Industria que sea”.