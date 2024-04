Un grupo de empresas integrada por Petromark, Vientos del Sur, SGA y Copesa se aglutinó en la firma NCY (Nacimos con YPF) para participar del proceso de ofrecimiento público que lanzó petrolera de mayoría estatal, dentro del denominado Plan Andes.

Gustavo Twardowsky, titular de Petromark y actual presidente de la Cámara de Empresas Regionales de Servicios Petroleros de la cuenca San Jorge destacó el alcance de la iniciativa empresaria y el objetivo para participar en la compulsa, en la que opinó que por ser de origen regional, las empresas interesadas podrían tener algún plus adicional.

“Esto surge a partir de lo que fue la comunicación de YPF, que se va a desprender de muchas áreas convencionales en todo el país y bueno, particularmente acá en Chubut va a dejar 2 ó 3 concesiones. Al principio nos golpeó un poco como empresas regionales, pero a partir de la confirmación comenzamos a analizarlo con otras empresas y tomamos la decisión de conformar este grupo para poder participar de la licitación”, detalló, en diálogo con Actualidad 2.0.

Petrominera analiza hacerse cargo de las operaciones en Restinga Alí

Twardowski confirmó que el interés está centrado en el área Campamento Central-Cañadón Perdido, aunque eventualmente también podrían hacer una presentación por el bloque Trébol Escalante, mientras se espera la definición de la modalidad con la que se desprenderá de áreas en Santa Cruz.

“También podría haber interés en alguna de las concesiones en el norte santacruceño, pero YPF todavía no ha terminado de ponerse de acuerdo con el gobierno de la provincia para saber si habrá licitación o de qué manera se hará el traspaso”, precisó.

Sampaoli: “Queremos que vengan empresas dispuestas a invertir y no a especular” con la áreas de YPF

“TODAVÍA HAY POTENCIAL PARA EXPLOTAR”

Respecto del potencial de estos activos, el empresario refirió que, “como todos sabemos, son yacimientos maduros, con más de 100 años de explotación de zona central, pero a pesar de eso creemos que hay todavía reservas que tienen algún potencial de desarrollo. Creemos que puede ser una oportunidad, a partir de nuevas operadoras, como en el caso nuestro con pymes regionales para enfrentar el desafío de seguir extrayendo petróleo de estos yacimientos”.

Consultado sobre la modalidad de explotación, el empresario indicó que en principio se piensa en profundizar las técnicas de recuperación secundaria y terciaria, aunque no descartó también un nuevo plan de perforaciones.

La modalidad proyectada hasta ahora es la de acceder a una cesión de las áreas y convertirse en operadores, aunque no descartó también, en función de las condiciones con las que se lanzarán los pliegos, la posibilidad de una operación por cuenta y orden de YPF, es decir con una explotación que entregue el recurso generado a la operadora.

"Hay más de 60 empresas interesadas en el Proyecto Andes”, dijo Horacio Marín, presidente de YPF

En todos los casos, estimó, se contemplará el compromiso para sostener los puestos de trabajo y niveles de actividad, además de la consideración del pasivo ambiental, que deberá ser resuelto por la misma operadora concedente.

Respecto de la posibilidad de obtener un plus por tratarse de empresas locales, respondió que “no sabemos cuáles serán los criterios de la adjudicación, pero entiendo que sí es un punto adicional ser locales, aunque no somos el único local interesado. Creo que las pymes de la región podemos tener algún plus respecto de otras empresas, que estén viniendo de afuera”.

PETROMINERA INTERESADA EN RESTINGA ALÍ

Por otra parte, el presidente de Petrominera Chubut, Héctor Millar, confirmó el interés de esa empresa por quedarse con la operación de Restinga Alí, que será revertida por YPF hacia el Estado provincial.

Buscan crear una mesa de trabajo intersectorial para mantener la operatividad de la Cuenca del Golfo San Jorge

“Esto nace en base a un pedido formal del diputado nacional y secretario de Petroleros Chubut, Jorge Avila, ante el gobernador Ignacio Torres -refirió el directivo-, por el conocimiento que él también tiene por haber presidido esta empresa y el gobernador lo ha visto con buenos ojos. Hoy lo estamos estudiando para ver la viabilidad de quedarnos con esa operación, en principio con Petrominera como titular del área”.

Millar evaluó que el área dejó de ser atractiva para una gran operadora como YPF, pero indicó que con un trabajo de análisis previo, se podría lograr un incremento en la producción, que actualmente es de unos 70 metros cúbicos por día, pero podría elevarse “con un estilo de operación de austeridad es posible”.

YPF oficializa el proyecto “Andes” y expondrá el proceso ante mercados internacionales

En el área se perforaron 3 pozos, entre km.5 y km.8, que están en producción, además de otras perforaciones que “no están ni abandonados ni en producción, pero requieren de algunos estudios para ver si se pueden poner en marcha”.

Por otra parte, Millar también destacó la posibilidad de que empresas regionales participen del ofrecimiento por otras áreas de YPF, ya que participó de la visita que hizo Jorge Avila, el último sábado, a las bases de esas empresas:

“Vemos con muy buenos ojos que las pymes locales participen en este proceso que está llevando adelante YPF, porque sabemos del compromiso que tienen con la cuenca y con los trabajadores -afirmó-. Ojalá que se dé la oportunidad, porque muchas de ellas llevaron la industria adelante durante muchísimo tiempo”.

Figueroa y Pettovello recorrieron YPF en Vaca Muerta

Finlamente, Millar advirtió que el proceso podría llevar más tiempo que el estimado por Horacio Marín, presidente de la compañía, quien anticipó que espera que el 1 de septiembre ya la compañía no está en estas áreas y que las mismas queden en manos de los nuevos operadores:

“Eso pasa más por una expresión de deseos -estimó-, no sé si serán esos los tiempos, porque hay una responsabilidad de la operadora de ser criteriosa y tener mucho cuidado. Hay un proceso que está en marcha, ojalá que sea de brevedad, pero lo importante es que sea beneficioso para la industria, los trabajadores y la economía de la región, además de la provincia y el municipio”.