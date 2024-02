Petroleros de Chubut se movilizarán el 22 y 23 de febrero: “Van a necesitar mucha gendarmería y policía”

El secretario general del Sindicato Petroleros Chubut, Jorge Ávila, anunció una movilización para los días 22 y 23 de febrero “en defensa del trabajo, de la cuenca San Jorge y de nuestros recursos naturales”, según indicó, al cuestionar los planes de inversión de las operadoras y la posible salida de YPF de esta región.

“No puede ser que las operadoras decidan una gran inversión de 14.000 millones de dólares, pero de eso solamente 900 ó 1.000 millones de dólares van a venir a Chubut”, planteó, “el resto va a ir a parar a un solo sector”, añadió, en referencia a Vaca Muerta.

“No puede ser que venga Tecpetrol y quiera invertir solamente 12 millones de dólares, esto es para no hacer nada, ni perforación ni otros trabajos. O YPF que el año pasado puso 360, ahora dice que va a invertir 250 millones de dólares y ya anunció el paro de un equipo perforador, un 'work over' y un 'pulling'. Ahí ya son 90 personas que quedan sin trabajo. También ya hubo despidos en CAPSA”, añadió, en diálogo con ADNSUR.

En referencia a YPF, el dirigente anticipó que “no quiere irse de la cuenca, pero quiere desprenderse del área Campamento Central, que tiene un gran pasivo ambiental y quiere dejarlo tirado, porque no van a invertir en planes para limpiarlo. Los pozos que explotaban en el mar están todavía abiertos y no saben cómo cerrarlos. Quieren entregar el área a algún comprador anónimo para que después se funda en dos o tres años, se vaya y deje todo tirado. Eso es lo que quiere YPF y nosotros no lo vamos a permitir”.

“VAMOS A HACER UNA DENUNCIA MUNDIAL CONTRA EL PASIVO AMBIENTAL DE YPF”

Con relación a la operadora de bandera, el dirigente anticipó que desde el gremio se realizará una denuncia sobre el pasivo ambiental, ya que “hay roturas de la capa y piletas secas abandonadas, además de los pozos mal cerrados. Nosotros vamos a hacer una denuncia a nivel mundial, porque estas empresas tienen facturación internacional. Tienen que pagar, no se pueden ir de esta forma”.

En igual sentido, Ávila planteó que “sellar un pozo correctamente cuesta alrededor de 300.000 dólares”, al tiempo que detalló que “YPF tiene en la ciudad 1.200 pozos sin sellar, a eso hay que sumar otros 600 de Tecpetrol y más de 100 de CAPSA. Hay un gran pasivo ambiental en toda la ciudad”.

“VAN A NECESITAR MUCHA GENDARMERÍA Y POLICÍA”

Al hacer la convocatoria a la movilización, el dirigente anticipó que “van a necesitar mucha gendarmería y policía”. Consultado sobre el motivo de esa apreciación, respondió:

“En cualquier movilización que se organice piden que fuerzas de seguridad, nosotros estamos dispuestos a defender lo nuestro. Nos vamos a meter en YPF el primer día y el segundo día iremos a Tecpetrol, después veremos si entramos también a CAPSA, dependerá de la cantidad de despidos que tengamos. Por eso van a tener que llamar a la gendarmería y a la policía”, afirmó.

“VOY A VOTAR EN CONTRA DEL CAPÍTULO PETROLERO DE LA LEY OMNIBUS”

En su rol de diputado nacional, Ávila aclaró su postura frente al proyecto de ley ómnibus, que este martes comenzará a votarse en forma particular cada uno de los artículos que la componen, luego de aprobarse en general la semana pasada.

“Yo lo que rechacé es todo lo que tiene que ver con el capítulo petrolero, pero voy a acompañar lo que Chubut necesita. Voy a votar netamente en contra de todo lo que tiene que ver con hidrocarburos, porque si ya están haciendo esto que anticiparon antes de que salga la ley, después de que se apruebe, ¿Qué es lo que van a hacer?”, cuestionó.

Sin embargo, enfatizó que votará a favor los demás alcances del controvertido proyecto de ley, a partir de lo que dialogó con el gobernador y en base “a lo que Chubut necesita, que es poder empezar las clases con normalidad”.