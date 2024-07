Petroleros acordó un nuevo aumento salarial y le gana a la inflación en lo que va del año

Los gremios petroleros cerraron este jueves un acuerdo paritario del 9,8% que ubica el incremento salarial del sector por encima de la inflación. El acta se firmó en la secretaría de Trabajo de Nación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El acuerdo fue rubricado por el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa; el Sindicato de Personal Jerárquico y Profesional del Petrolero y Gas Privado de Neuquén y Río Negro; y el Sindicato de Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Salta, Jujuy y Formosa. Por el sector empresarial firmaron la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE).

Según consta en el acta, la suma es “una gratificación extraordinaria no remunerativa del 9,8%, que deberá hacerse efectiva antes del 15 de agosto de 2024”. Será abonada con base de cálculo de los salarios correspondientes al mes de abril de 2024. Desde agosto, esta suma calculada sobre la base salarial de manera no acumulativa será remunerativa y pasará a formar parte de los salarios y/o planillas salariales.

La “gratificación extraordinaria no remunerativa” del 9,8% se aplicará sobre los conceptos remunerativos y no remunerativos, convencionales y no convencionales, normales y habituales, viandas y ayuda alimentaria; debiendo ser solo excluidos los conceptos cuya naturaleza está sujeta a bonos de facturación, adicional o ayuda vivienda, asignación o ayuda vehículo.

Además, este 9,8% formará parte de la base de cálculo con la que deberá abonarse el SAC 2° semestre 2024 y vacaciones, caso de corresponder. “Dicha gratificación extraordinaria no remunerativa será abonada bajo la denominación ‘SNR Acta MTEySS Julio 2024’”, detalla el documento firmado.

Los gremios y las cámaras acordaron volver a reunirse en septiembre para retomar las negociaciones salariales en base a la situación económica del país y el sector.