El secretario general de los petroleros jerárquicos, José Lludgar, valoró la medida del ‘dólar petrolero’, que comenzó a regir formalmente para incentivar las exportaciones de petróleo. “Toda medida de incentivo es bienvenida”, destacó el dirigente, al tiempo que reconoció que se necesita garantizar el plan de perforaciones para el año próximo, de la que indicó que sólo dos operadoras lo están garantizando hoy para el año próximo.

“Hablé con la secretaria de Energía, Flavia Royón y ella realmente está preocupada por los yacimientos maduros, al igual que el ministro de Economía, Sergio Massa –dijo el dirigente petrolero-, con quienes estuve reunido en Neuquén, en una actividad organizada por los compañeros petroleros (de aquella provincia). Podemos decir que se está trabajando y el ministro Massa fue muy claro, no va a abandonar a ninguna cuenca a su suerte”.

Lludgar reconoció que se necesita, más allá de esta medida puntual, un programa de estímulos específico “para que las operadoras puedan invertir porque si no hay perforación, nosotros no vamos a tener actividad, porque de esos planes viene la actividad laboral que se genera en la zona”.

Sobre las proyecciones para el año próximo, aseguró que las principales compañías que operan en Chubut aseguraron que mantendrán su programa de inversiones para el año próximo.

“Pablo González me dijo que mientras esté en su cargo, como presidente de YPF, no van a bajar los proyectos de inversión y todo lo vinculado a equipos de torre no va a bajar. Lo mismo nos dijo PAE y son las dos únicas operadoras que se comprometieron, hasta ahora, para a sostener las inversiones”, aseguró, en diálogo con Actualidad 2.0.

Sobre la situación de CAPSA, indicó que está concluyendo con un programa de trabajo con equipos adicionales que estaba previsto terminar en esta época del año, por lo que se aguarda una renovación de ese tipo de proyectos para el año próximo, ya que “la perforación adicional nos mueve mucho la actividad”.

SATISFACCION POR GANANCIAS Y CRÍTICAS A JxC

Lludgar destacó finalmente la ley que libera los salarios del impuesto a las ganancias, al asegurar que el ministro Sergio Massa cumplió un compromiso que había asumido el año pasado, “cuando le entregamos una nota en mano, con este pedido, junto a Jorge Avila”.

Recordó que en ese momento el actual ministro era diputado nacional y dio la respuesta que podía en ese momento, con un proyecto para elevar el mínimo no imponible, por lo que enfatizó que ahora cumplió con la palabra comprometida en aquella reunión.

El tema dio pie para la crítica política, al recordar que “sólo los legisladores peronistas y kirchneristas, más otras coaliciones, acompañaron esta medida, pero no lo hicieron los legisladores de Juntos por el Cambio, como Ana Clara Romero y el gobernador electo de Chubut, Ignacio Torrres. Una cosa es decirlo y otra cosa acompañar realmente lo que necesitan los trabajadores, hay que tener memoria y está a la vista quiénes cumplieron y quiénes no”, concluyó.