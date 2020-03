COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El precio del crudo tipo Brent volvió a caer este viernes hasta la banda de los 24 dólares, pero la peor noticia de la jornada petrolera no fue esa, sino que empezó a materializarse algo que algunos analistas anticipaban como escenario de posible catástrofe: en Estados Unidos hubo productores que pagaron 19 centavos de dólar para que se llevaran su barril de crudo extra pesado.

El crudo Brent cotizó este viernes a 24,61 dólares, cerrando en 24,93, mientras que el WTI cerró en 21,51. Sin embargo, estas operaciones reflejan las contratos a futuro, ya que los productos negociados a ese valor se entregan para mayo próximo. En el plano físico, hay productores que ya no tienen donde almacenar sus barriles, por lo que literalmente empiezan a pagar para que alguien se los lleve.

Tal fue la conducta promovida por la compañía Mercuria Energy Group Ltd., una empresa comercializadora, que según publicó la agencia Bloomberg esta tarde, ofreció 19 centavos negativos por barril a (la operación habría sido días atrás) “pidiendo efectivamente a los productores que paguen el lujo de deshacerse de su producción”.

Según informó la agencia internacional, dicha situación se dio con un petróleo extra pesado, tipo bituminoso, cuyas características fueron reseñados por especialistas ante la consulta de ADNSUR: se utiliza para derivados como asfaltos, mientras que su característica es de 10 grados API (el crudo Escalante, por ejemplo, es de 24° API).

Este impacto se viene dando en el mercado físico, por lo que hay barriles de petróleo que ya en la actualidad se negocian en menos de 10 dólares, acrecentando la posibilidad de un precio “cero” conforme se acentúa la paralización de la economía global por el coronavirus.

Es que la caída de ventas de combustibles comienza a bajar los regímenes de producción de las destilerías (en Argentina, hoy las principales trabajan al 60 por ciento de su capacidad, pero podrían bajar más si no se revierte el hundimiento de la demanda), por lo que en el mundo el almacenamiento del petróleo ya extraído comienza a ser un problema serio.

Esto se refleja también en una baja de precios de combustibles en distintos lugares del mundo: en Michigan, el galón de nafta vale hoy 1,399 dólar, lo que significa unos 39 centavos por litro, lo que en nuestro país significaría alrededor de 25 pesos.

Cambios en YPF

En otro orden, la principal petrolera del país produjo un cambio de integrantes en su directorio. Se aceptaron las renuncias de Miguel Gutiérrez (ex presidente), Daniel Montamat y Carlos Felices, mientras que en sus lugares ingresan Héctor Recalde (ex Aerolíneas Argentinas), Celso Jaque (ex gobernador de Mendoza) y Ramiro Manzanal (Universidad de San Martín, integrante del Ministerio de Desarrollo Productivo que conduce Matías Kulfas).