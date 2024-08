Empresas que operan en Vaca Muerta ya comenzaron a exportar el gas extraído desde la cuenca neuquina hacia Brasil, a través de Bolivia. Esta iniciativa busca aprovechar el potencial de los yacimientos de la región y cubrir la demanda del mercado industrial de gas en Brasil.

La Secretaría de Energía de Nación autorizó recientemente a la empresa francesa TotalEnergies para exportar hasta 2 millones de metros cúbicos diarios (MMm³/d) de gas natural en modalidad interrumpible. Este permiso se extiende desde agosto de 2024 hasta finales de julio de 2025, permitiendo a Total Austral, la filial local de TotalEnergies, vender gas a Matrix Energy. Esta modalidad interrumpible implica que las exportaciones pueden ser limitadas por el gobierno argentino en caso de necesidad para el mercado doméstico.

TotalEnergies se une así a Tecpetrol y Pan American Energy, que obtuvieron permisos similares a principios de año. Además, Pluspetrol, que adquirió la comercializadora brasileña Gas Bridge, podría unirse a esta lista en el futuro cercano. Tecpetrol tiene autorización para exportar hasta 1,5 MMm³/d desde Fortín de Piedra, mientras que Pan American Energy puede enviar hasta 300.000 m³/d desde el yacimiento de Acambuco.

El precio del gas en la frontera con Bolivia será de US$ 9,18 por millón de unidades térmicas británicas (MMBtu) para TotalEnergies, y de US$ 9 y US$ 6,6 por MMBtu para Tecpetrol y Pan American Energy, respectivamente.

Estas operaciones se desarrollan en un contexto en el que el Grupo Techint, a través de su empresa Tecpetrol, ha establecido acuerdos con MGas, una comercializadora brasileña, y con Pluspetrol para adquirir campos en Neuquén y Salta, aumentando así su presencia en el mercado regional de hidrocarburos.