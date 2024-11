Pobre Mondino. Pobre Axel

Diana Mondino era una sobreviviente en el gobierno de La Libertad Avanza. La, ahora, ex canciller del país venía en desgracia desde hace tiempo.

Karina Milei no la quería y el presidente no le atendía el teléfono. Convengamos que la disruptiva gestión que mantuvo no contó con la diplomacia necesaria (ni tampoco la preparación intelectual).

Como olvidar que, durante una visita a la Estación de Espacio Lejano en mayo, declaró la célebre frase de “porque son todos chinos, son todos iguales”, dejando al país en una tensa relación con una de las potencias más importantes del mundo.

En la Casa Rosada ya era natural que la canciller no formara parte de los vínculos con el exterior.

En julio, como para recordar otro hecho, Javier Milei se reunió con su par francés, Emmanuel Macron. Estaba presente la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, pero no Mondino. ¡Ah! Sí se encontraba en el encuentro el elegido como reemplazante de la cancillería, Gerardo Werthein.

El capítulo final se veía venir y, por eso, las especulaciones estuvieron a la orden del día. ¿Diana Mondino buscó su salida? ¿Le hicieron una emboscada? Las preguntas y los trascendidos avivaron el escándalo, pero se hizo poco por calmarlo.

Fiel al estilo del León, se aumentó la apuesta. No solo echan a una ministra por los medios de comunicación (así se enteró “la pobre”) sino que aprovechan y comunican que se “iniciará una auditoría del personal de carrera de Cancillería, con el objetivo de identificar impulsores de agendas enemigas a la libertad”.

¿Cuáles son tales agendas? El amor por dos países en contra de todo el mundo. Argentina votó, junto a la abrumadora mayoría internacional, en rechazo al embargo estadounidense. Los únicos votos para que sigan las sanciones económicas a la isla eran de Estados Unidos e Israel. La alineación es total con esos países. Resultado: Mondino, ¡AFUERA!

En las últimas horas, el radiopasillo aumentó el volumen sobre la versión que asegura que los interlocutores con el Poder Ejecutivo sabían lo que iba a suceder. Rápidamente, el guardián de la política salió al rescate. Guillermo Francos confirmó que Diana Mondino seguirá siendo parte del gobierno. “Seguramente encontraremos alguna posición”, aseguró el jefe de Gabinete. ¿Ahora intentan contenerla? ¿Será que sabe muchas cosas? Pobre Mondino, cayó en la desgracia de todos. No fue la excepción.

“Me hubiera gustado que Axel se pronunciara a favor de Cristina”. El gobernador de la provincia de Buenos Aires tampoco tiene paz. Al parecer, el fallo de la jueza María Servini en rechazo de la lista de Ricardo Quintela para competir en internas del Partido Justicialista no es suficiente para bajar la tensión con el mandatario bonaerense. La frase del inicio corresponde a Wado de Pedro, actual senador nacional. También dispararon contra Kicillof, Julián Álvarez y Mayra Mendoza, a cargo de las intendencias de Lanús y Quilmes. Ambos de La Cámpora.

Nadie perdona al que no es obsecuente. En el acto por el Día de la Lealtad Peronista, al gobernador Kicillof se le ocurrió decir: “La única pelea que me interesa es contra las políticas de Milei”. Pero no apoyó taxativamente a Cristina Kirchner en la pelea al mando del PJ. ¿Qué tipo de Lealtad es esa? Pobre Axel, pensó que ser gobernador le daba crédito para ser moderado y amplio.

Sin dudas, los líderes políticos de la actualidad son Javier Milei y Cristina Kirchner. Marcan la cancha, principalmente a los propios. Por ahora, ninguno les hace sombra. Mauricio Macri no asoma en estos momentos a esos niveles. El jefe del PRO ejecuta el poder de peso en cantidad de legisladores en el Congreso de la Nación y la necesidad del oficialismo de su apoyo para el tratamiento de leyes. Nada más, por ahora.

“El Javo” y “La Jefa” no tienen piedad. Son los zares de la política capaces de destratar a los que no obedezcan. Si no, pregúntenle a Diana… o a Axel. Pobre de ellos.