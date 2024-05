Nadie la ve

La adhesión de la diversidad de gremios del país al paro de trabajadores logró mostrar su peso, principalmente porque no funcionaron los medios de transporte. Si bien la masa de empleo formal, en el ámbito privado, no tuvo gran crecimiento en los últimos 20 años, todavía es necesario tener en cuenta el porcentaje de daño que pueden tener.

El propio gobierno admitió que se perdieron USD 520 millones. Además, políticamente, hay diversas versiones en Casa Rosada sobre los pasos a seguir en el vinculo con el sindicalismo. Por un lado, quienes se asombran por la medida y la dureza. “Les dimos lo que pedían y nos contestan con un paro”, mascullan por lo bajo. El ala dura de La Libertad Avanza pretende ahora endurecerse, luego de los beneficios que le dieron con la nueva versión de la Ley de Bases, que cuenta con media sanción de Diputados.

Se trata de la quita del articulo que le ponía límite a las cuotas sindicales, la “caja clave” para el financiamiento sindical. A la hora de negociar con el gobierno, la CGT se centró en eso y también se aseguraron que no haya sanciones en el bloqueo de empresas. ¿El gobierno confió que con eso no le iban a parar el país? ¿No vieron la astucia de quienes llevan años lidiando con las trampas del poder?

Aún así, y para ser honestos intelectualmente, hay un dato que respalda la inquietud del sector laboral. Los sueldos volvieron a perder contra la inflación en marzo ya que los salarios crecieron un 10,3% y la inflación fue del 11% según los datos del INDEC.

Hay otra parte del “ala gubernamental” que cree que hay que sentarse siempre a negociar, no ponerse en el embate de medir fuerzas entre el gobierno y el sindicalismo. ¿Ese sector logra ver que cuanto más cerca mejor?

La foto de la conferencia de prensa de la CGT dejó constancia, una vez más, de que son los mismos de siempre. Héctor Daer lleva 23 años al frente del gremio de la Sanidad. Pablo Moyano, heredó de su padre la monarquía de Camioneros hace 10 años. Su padre, Hugo Moyano, estuvo 37 años. Carlos Acuña, que representa a los empleados de estaciones de servicio, hace 19 años que esta en ese lugar.

Hace años que el sindicalismo argentino no genera empatía con la mayoría de la sociedad y todas las encuestas reflejan la poca credibilidad y transparencia que tienen sus dirigentes. Sin embargo, nada ha cambiado a lo largo de los años porque se mantenían privilegios a merced de no lograr que se generen mas puestos de trabajo. ¿Nunca vieron o necesitaron más?

El devenir de resultados del gobierno y de lo que resulte del paro, es lo que dará un escenario de acercamiento al sindicalismo o un rechazo más acentuado hacia él. Mientras tanto todo sigue igual. ¿Cómo la verán? ¿Todo sigue igual de bien o de mal en el seno interno del sindicalismo?

¿Y el gobierno que ve? ¿Ve más allá de las planillas económicas con únicas variables? Cómo para empezar con la economía, el ministro Luis Caputo, adelantó que pagará deuda a empresas de energía con bonos y una quita de la mitad del capital adeudado. La gran pregunta es: ¿No pensaron que la oferta se podía rechazar?

Mientras todas las variables económicas y productivas llevan atención con un foco puesto en la política con la Ley de Bases en tratamiento en el Senado de la Nación y la organización del Pacto de Mayo en Córdoba, un incidente de trenes los puso en vilo.

Un tren con pasajeros chocó con una locomotora. Hubo 90 heridos. Pudo ser una tragedia. ¿El gobierno ve que hay cosas por las que hay que estar prestando atención para que no sean una tragedia? Las primeras hipótesis del choque son el robo de cables, la falta de señalización y la desinversión. ¿Para eso no se va a destinar plata?

Nadie la ve. No la ven los dinosaurios sindicalistas que no proponen, solo paran. No generaron, cuidaron su “cuota”. No la ve la oposición que le habla a los duros en distintos quinchos y tinglados con personas que sólo aplauden un mismo esquema que no funcionó. No la ve el gobierno que se quedó con “no hay plata” pero eso le puede costar la vida de otros y pone en peligro su existencia.

No la ven porque no se amplía la mirada. Cada uno ve el sector que le conviene. La porción que le hace eco y le genera bienestar. Ven su ego replicando en una misma habitación. Afuera queda el resto. Ignorados. Los que quieren conseguir laburo en blanco. Los que luchan por llegar a fin de mes. Los que no quieren ver quebrar sus empresas. Los que pretenden una vida de jubilados digna.

Mientras algunos no la ven, otros ven pasar la rueda con los mismos problemas que no se resuelven y, encima, que algunos se agravan.