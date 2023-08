El lunes 14, horas después de su fabuloso triunfo en las PASO del domingo 13, Javier Milei tuvo una larga reunión con Eduardo Eurnekián en las oficinas de Corporación América, en el barrio porteño de Palermo. El empresario de Aeropuertos Argentina 2000 es el main sponsor del candidato presidencial de La Libertad Avanza, una información conocida que volvió a cobrar vigencia en esta última semana, promocionada además en el foro empresario de este miércoles. Pero en estos últimos quince días post primarias, el establishment empezó a mirar con más simpatía al economista libertario frente a la posibilidad bien concreta de que asuma la Presidencia a partir del próximo 10 de diciembre.

En el equipo de Milei se destaca en ese sentido Nicolás Posse, directivo de Corporación América, que oficia de operador-colaborador del candidato y también como recaudador de la campaña.

A los equipos del postulante presidencial se sumará por estos días Guillermo Francos, que tenía previsto arribar al país en estas horas después de su paso por el BID, impulsado por Alberto Fernández. Francos, según trascendió, será ministro del Interior en caso de que Milei llegue a la Presidencia y también tuvo un pasado en la compañía de Eurnekian. Ahí habría conocido a Milei.

Guillermo Francos es uno de los tantos vasos comunicantes entre Sergio Massa y Javier Milei y en el último año se convirtió en un funcionario clave para el ministro de Economía por la cantidad de préstamos que se aprobaron desde el BID para Argentina. Incluso ya renunciado y habiendo confirmado que iba a trabajar para Javier Milei, Francos le dejó a Massa un préstamo de 1.300 millones de dólares. Se cruzaron en Washington esta semana, se despidieron, se agradecieron y Francos se volvió al país.

Para esta segunda etapa de la campaña, la novedad que se agrega será el debate presidencial que estará dividido en dos partes: el primero será el 1 de octubre en Santiago del Estero y el segundo será una semana después, el 8 de octubre, en la Facultad de Derecho de la UBA. Allí la mirada principal estará sobre los tres candidatos principales, pero también participarán Juan Schiaretti y Myriam Bregman.

En el búnker de Massa están buscando los puntos débiles de Milei para analizar con qué temas pueden golpear al candidato libertario.

En este punto, Milei tiene la ventaja de tener la centralidad política, lo que le permite marcar agenda y llevar la conversación hacia lugares donde se siente más cómodo. Meses antes de las PASO tanto Patricia Bullrich como Sergio Massa corren detrás de sus propuestas y tienen que responder sobre ellas en cada entrevista que dan. Eso se profundizó tras el triunfo en las elecciones de hace dos semanas.

Las encuestas que comenzaron a girar luego de las PASO, muestran en líneas generales que Milei estaría ganando con más de 38%, segundo estaría Massa arriba de 32% y última Patricia Bullrich con menos de 25%. Los números, a simple vista, son llamativos, porque el clima post electoral en el búnker de JxC fue de alegría, todo lo contrario al búnker de UxP, donde solo había caras largas.

En el equipo económico/de campaña de Sergio Massa están trabajando en objetivos casi imposibles para poder generar alguna expectativa. El desembolso de los 7.500 millones de dólares del FMI le dio aire al Gobierno y están trabajando para intentar bajar el dólar blue a menos de 670 pesos, lo que bajaría también el resto de los dólares financieros.

De los 7.500 millones de dólares, Massa ya tiene comprometidos 3.500 que tiene que devolver a los países que le prestaron para pagarle al FMI. El salvavidas vino agujereado.

Bajar el dólar tiene como fin cambiar la expectativa sobre el Gobierno y poder tener alguna chance de entrar al ballotage, un desafío complejo para el massismo que también piensa en su futuro en caso de quedar afuera. Massa cree que aun saliendo derrotado puede replegarse en la Provincia de Buenos Aires y hasta quedar como el jefe del PJ.

De todos modos no baja los brazos y ya reconstruyó los puentes con Horacio Rodríguez Larreta y el equipo que trabajó en su campaña, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde las segundas y terceras líneas del larretismo ya prometieron que lo ayudarían, lo que sería perjuicioso para la campaña de Patricia Bullrich. Rodríguez Larreta dijo en el Council de las Américas que trabajaría para que Bullrich sea presidenta. En los hechos no todos estarían dispuestos a lo mismo.

Bullrich, por su lado, ya tiene preparados los primeros pasos para la segunda parte de la campaña y dio las primeras señales en el programa de Baby Etchecopar al que fue invitada el pasado 24 de agosto. Allí la candidata a presidenta de JxC hizo menciones al dolor que sienten las madres por el futuro de sus hijos. ¿Por qué esta particular mención? En el equipo de campaña, liderado por el salteño Diego “Derek” Hampton descubrieron que las mujeres son las principales votantes de Bullrich, por lo que se preparan para ir a hablarles a esas madres angustiadas que no fueron a votar y sí lo harán en esta elección. Una curiosidad de Bullrich: es elegida entre las mujeres, pero ella no las elige. El jueves difundió una foto de su equipo de campaña y la mesa estaba llena de hombres. Solo había dos mujeres y una era ella. Le falta cumplir con el cupo de género.