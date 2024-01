El presidente empieza a caer en las trampas inherentes que trae la función de gobernar. Una de ellas es la tentación que genera festejar un logro. Aunque sea mínimo, real o ficticio. Sucedió en la semana con la inflación. Javier Milei afirmó que si era del 30% “era un numerazo” y “había que sacar en andas al ministro de Economía, Luis Caputo”. La inflación de diciembre fue del 25,5% pero no hay nada que festejar y. en los pasillos de Economía, la frase fue “no es para sacar en andas a nadie”.

Ahora el gobierno de La Libertad Avanza busca otro logro ya que la inflación no es para bombos y platillos. Le tienen fe al proyecto que se trata en extraordinarias En el gobierno estan seguros que la Ley Omnibus va a aprobarse en lo general y que, en lo particular, va a tener modificaciones puntuales. Desde la Casa Rosada aseguran que la oposición no kirchnerista no va a querer “quedar atada” al sector del Union por la Patria que tomó una postura intransigente a todo lo que provenga de La Libertad Avanza.

Esta semana se vivieron escenas insólitas. No todas se vieron por la tele. Antes del “chisme”, vale aclarar que, a las exposiciones de los ministros, pueden acudir los legisladores que no conformen esa comisión e, incluso preguntar. Es genuino y valioso que todos los ocupantes de las bancas participen. Lo peculiar aparece porque en las salas, el desfile de diputados era acompañados con sus equipos de prensa. Los grababan, sacaban fotos, hacían su gracia y, algunos, luego se retiraban.

Cuando los espacios empezaron a quedar chicos por el evento cirquence de algunos, las reglas empezaron a cambiar. No todos los diputados podían entrar con asesores o acompañantes. Sólo los que conformaban la comisión.

Tras la primera semana de debate en el Congreso y ante el requerimiento del sector de la oposición que puede acompañar, hay un punto que el gobierno puede ceder en pos de negociar. La prenda sería la reforma electoral. Ceder ante la integración del sistema hacia uno de circunscripciones uninominales. “Se puede discutir en ordinarias”, reclaman los legisladores.

¿Tiene algo mas para ver si puede mostrar avances? Difícil. Pero desde Casa Rosada no dejan de mencionar el comportamiento de la CGT. “Si quieren un paro rotundo, no planifican para fin de mes”. Además, aseguran que “hay dialogo, pero con los que no son duros”. Algunos sectores del gobierno creen no va a haber tanto apoyo el 24 de enero. Sin embargo, los distintos sectores gremiales estan intentando sumar adeptos para ir en contra del megadecreto y de la Ley Ómnibus.

La política volvió a ser lo que siempre fue. No hay cambios en ese sentido. Cada uno lucha por su lugar, sus objetivos e intereses. Los que quieren el “videíto para las redes sociales” aparecen, hacen su juego y se van. La oposición monta espectáculos de indignados que luego circulan en todos los medios de comunicación. Y el gobierno quiere agarrarse de cualquier cosa que pueda vender como “paso exitoso”.