Todas las partes saben que la discusión entre Neuquén y Río Negro con Nación por las represas va a ser larga y difícil, pero nadie pierde el optimismo. Esta semana, la historia sumó un nuevo capítulo con la reunión de los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck en Casa Rosada, a donde llegaron con la intención de negociar su participación en las licitaciones de las hidroeléctricas. “No es el gobierno más generoso de la historia, pero las puertas están abiertas y hay un diálogo correcto. En este contexto, no es menor”, reconocieron cerca de uno de los mandatarios.

Figueroa y Weretilneck mantuvieron un encuentro el martes con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González; y el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo. En un comunicado, los gobernadores sostuvieron que “el Gobierno Nacional se comprometió a que los pliegos de las futuras licitaciones tendrán participación de ambas provincias”. Desde Casa Rosada se mostraron cautelosos con las demandas: “Vamos a escuchar, pero la decisión es de Nación”, dejaron trascender.

En agosto, Nación prorrogó las concesiones de las cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue y decidió que en los próximos seis meses llamará a un concurso internacional para vender el paquete accionario mayoritario de las empresas. La idea es que sean operadas por nuevas concesionarias en los próximos 30 años. Se trata de las represas Alicurá, el Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila.

El bloque Figueroa-Weretilneck pretende que Neuquén y Río Negro tengan participación en este negocio que, para tener dimensión, representa entre el 10 y el 15% de la matriz energética nacional. Los gobernadores insisten en la idea de una defensa de los interese locales y se respaldan en que la Constitución determina que estos recursos son provinciales.

No todos están de acuerdo y allí radica la discusión. En La Libertad Avanza consideran que todo el proceso de toma de decisiones corresponde a Nación, se aparan en la ley 15.336, conocida como la Ley de Energía Eléctrica, y dicen que hay una diferencia entre los recursos subterráneos y los recursos como el agua. Se trata de debates técnicos y jurídicos que van a ser determinantes para definir ganadores y perdedores.

Desde jefatura de Gabinete aseguraron que todavía no hay una próxima reunión prevista. En Neuquén y Río Negro contaron que las gestiones con Nación, y en particular con el equipo de Francos, las llevan adelante los propios gobernadores, que viajan con frecuencia a Capital Federal.

Insisten en que la discusión es compleja, pero que desde que asumió Javier Milei a la actualidad notan una mejora en el vínculo con las provincias. Ponen como ejemplo la reunión del martes. “Además del tema hidroeléctricas, estuvo en carpeta el convenio con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para el relevamiento de las comunidades indígenas. Además, al otro día fue el convenio con (Luis) Caputo para la prórroga de la concesión del Tren Patagónico de Río Negro, que tiene la concesión del tramo Viedma-Bariloche. Y también hubo un compromiso para reactivar La Trochita, que había suspendido su funcionamiento por problemas en las vías”, sostuvieron cerca del mandatario rionegrino.

En el asunto de las represas, la diputada neuquina de La Libertad Avanza, Nadia Márquez, también tiene participación. La legisladora rechaza la idea de ser una intermediaria entre Figueroa y Nación, pero tiene encuentros previstos. “Hablé con el Gobierno y tengo pendiente una reunión con Rodríguez Chirillo para profundizar en el criterio de Nación. Todavía no hablé con el gobernador, pero con él también tengo una reunión pendiente para dialogar sobre el tema. La idea es llegar a acuerdos. No es un tema que se vaya a solucionar rápido y, de hecho, venimos con prórrogas”, sostuvo.

Márquez sostuvo que entiende que la discusión se haya profundizado luego de que en agosto Nación prorrogara las concesiones, pero también considera que hay una especulación política. “Las represas nunca fueron un tema y ahora todos hablan: los peronistas, los del MPN. Está bien que se debata, pero a mí no me gusta ese discurso que dice que vienen contra los recursos de Neuquén porque los que más robaron a los neuquinos fueron los gobiernos neuquinos y no la Nación. De ellos nos tememos que cuidar más que de cualquier otra cosa”, sentenció.

Figueroa y Weretilneck están decididos a mostrarse como un bloque. En el tema represas hay un factor lógico: todas las que están en discusión están ubicadas sobre el Río Limay, en las dos provincias. Sin embargo, también están unidos por cuestiones políticas y estratégicas: “Son representantes de dos partidos provinciales y no tienen los mandatos nacionales que te pueden poner de un lado o del otro de la vereda. También comparten identidad y sentarte a negociar de a dos te permite tener otra fortaleza”, reflexionaron cerca de uno de los mandatarios.

El encuentro en Casa Rosada sucedió en la misma semana que Milei presentó el Presupuesto 2025 con la invitación del Ejecutivo nacional a que las provincias ajusten 20 mil millones de dólares. Al otro día de la reunión con Francos, Figueroa tomó el guante de esta exigencia durante una entrega de viviendas y sostuvo que su gestión ya hizo la tarea: “Los neuquinos ya redujimos el triple", dijo y agregó: “Si tomamos el coeficiente de coparticipación, lo que pide para la provincia de Neuquén es 341 millones. Nosotros hemos reducido más de 850 millones”.

En Río Negro, en cambio, Weretilneck prefirió ser cauto y no responder enseguida. Cerca del gobernador aseguraron que el mandatario pidió “paciencia” para salir a sentar posición una vez que sus equipos técnicos hayan analizado los detalles del Presupuesto 2025. Por ahora, el desafío de Figueroa y Weretilneck es mantener el equilibrio entre la presión por sostener sus demandas locales y la construcción de un buen diálogo con Nación.