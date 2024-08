Chapelco empieza a ofrecer precios más accesibles en temporada media: cuáles son los planes y tarifa

El Cerro Chapelco de San Martín de Los Andes sigue pintado de blanco y la buena noticia es que el domingo arranca otro tramo de temporada media, por lo cual se podrá esquiar a menos costo. Además hay otras ventajas para aprovechar, como los 'Planes Especiales', que son paquetes que combinan pases, servicios de escuela y alquiler de equipos por seis días, para que disfrutes de casi una semana completa por un valor más conveniente al de los mismos servicios comprados en forma separada.

El equipo de esquí, por caso, incluye tablas, botas y bastones, mientras que el de snowboard tabla y botas. Claro que, antes de contratarlos, hay que tener en cuenta que el viaje o la escapada deberán ser impostergables. Ocurre que esta modalidad no sólo es personal e intransferible (es decir, el beneficio no se puede pasar a otra persona) sino que, además, si no usa en el lapso contratado no es reembolsable ni podrá ser canjeada, devuelta ni utilizada en la próxima temporada.

San Martín de los Andes volvió a romper récords de turistas

Con todo eso en mente, te contamos cuáles son los precios de los planes especiales:

PLAN ADULTO ESQUI $ 799.200

PLAN ADULTO SNOW $ 857.200

PLAN PEQUEÑOS ESQUI $ 1.011.600

PLAN PEQUEÑOS SNOW $ 1.108.800

PLAN TEEN ESQUI $ 1.119.000

PLAN TEEN SNOW $ 1.177.000

PLAN JOVEN ESQUI $ 483.800

PLAN JOVEN SNOW $ 541.800

En el caso de la alternativa de adultos (a partir de 16 años) las clases son grupales, se dictan por la mañana y tiene 2.30′ de duración. El plan para pequeños es de 7 a 11 años, en tanto que el 'teen' de 12 a 15 y el joven de 18 a 28.

PASES DIARIOS O DE FIN DE SEMANA

Pero los planes especiales no son la única opción más económica. También se pueden adquirir pases diarios, de fin de semana, de 3 días consecutivos o de 7 días consecutivos a precios más accesibles que en temporada alta.

Los pases diarios tienen un costo de $83.500 para adultos y $66.800 para menores/seniors. Los pases de fin de semana cuestan $133.700 para adultos y $106.900 para menores/seniors.

Lanzan $500 millones en créditos subsidiados: ¿Quiénes pueden acceder?

Por su parte, el pase de 3 días consecutivos sale $225.600 para adultos y $180.400 para menores/seniors, mientras que el de 7 días consecutivos cuesta $438.600 para adultos y $350.900 para menores/seniors.

Todos ellos requieren de una tarjeta CHIP que cuesta $4000, reembolsable si se devuelve en perfectas condiciones.

ALQUILER DE EQUIPOS

En cuanto al alquiler de equipos, los precios son los siguientes: Esquí: $43.500. Menor: $34.700. Superior: $69.600. Snowboard: $56.500. Superior: $90.500.

Chapelco también ofrece opciones para disfrutar del cerro en familia. De hecho, el Jardín de Nieve recibe niños de 3 a 5 años, donde aprenden los primeros pasos en el esquí entre juegos y diversión. Tienen un refugio calefaccionado, con mesitas, sala de juegos y un medio de elevación (magic carpet) de uso exclusivo.

La Municipalidad de Neuquén va a la Justicia por el manejo de las represas

La Junior Academy, por otra parte, brinda clases de esquí y snowboard para chicos de 6 a 15 años, con clases a la mañana y a la tarde. La actividad incluye almuerzo, supervisión de celadores y carrera de fin de curso con medalla incluida.

Los adultos también pueden tomar clases en todos los niveles, ya sea colectivas o particulares. Además la Escuela de Esquí Adaptado ofrece entrenamientos para personas con discapacidad.