Pasta con salsa de espinaca

La pasta con espinacas es una opción de cocina rápida, pero a la vez nutritiva y saludable. Por eso, en Ñam te traemos esta opción que no te va a llevar más de media hora y con el plus importante que no requiere de tantos ingredientes ¿ Te animas?

INGREDIENTES

-250 gramos de espinacas.

- 50 gramos de queso parmesano rallado.

-Fideos a elección.

- Dos dientes de ajo.

-Aceite de oliva una cucharada.

-Sal y pimienta a gusto.

ELABORACIÓN

1-. Vamos a cocinar la pasta, preferiblemente corta, entre unos 6 y 8 minutos para que quede al dente o tierna.

2. Vamos a reservar un poco de agua de la cocción de la pasta en una taza. Colaremos la pasta y la reservaremos en una fuente. 3. En una sartén grande vamos a colocar el aceite, el ajo picado y las espinacas ya lavadas. Se pueden picar o poner las hojas enteras, a gusto.

4.A continuación, vamos a salpimentar y agregar la media taza de agua de cocción que teníamos reservada. El resto la vamos a dejar para ir agregando durante la cocción de la espinaca hasta que queden tiernas.

5. Finalmente, vamos a agregar la pasta y añadimos el queso parmesano, revolvemos y listo.

