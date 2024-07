Dólar blue, tasas o inflación: ¿qué se espera para agosto?

En cuanto al dólar blue, si bien en las primeras semanas de julio registró un avance del 3,7%, posteriormente comenzó a descender de forma progresiva. Según los analistas, esta tendencia podría mantenerse en agosto. "El BCRA comenzó a intervenir en el mercado bursátil con el fin de controlar la brecha cambiaria de los dólares financieros, lo que también condicionó al blue", explicó la economista Elena Alonso al portal Ámbito. En este sentido, se espera que el dólar paralelo siga una trayectoria más estable y converja hacia los valores de los tipos de cambio financieros.

"Creo que el blue tiene esa cuestión de pesos excedentes que se mantiene por desconfianza en dólares, pero porque no tiene otra alternativa económicamente positiva en términos de rentabilidad debido a la incertidumbre", señaló el economista Federico Glustein al mismo medio. No obstante, consideró que la macro "no ayuda a clarificar el panorama" y que la situación del dólar blue "quedará en tensión las próximas semanas".

En cuanto a la inflación, luego de que en junio el IPC marcara un alza del 4,6%, las proyecciones apuntan a una desaceleración en agosto. "La inflación está a la baja y se proyecta que perfore el 4% en este mes", señaló Alonso. El economista Glustein coincide en que la suba de precios continuará moderándose: "Creo que tasa e inflación van a ir de la mano en el sentido en el que si la segunda se desacelera más, la primera tendría que bajar".

Respecto a las tasas de interés, los expertos consideran que podrían continuar su tendencia alcista en agosto. "Sería una estrategia interesante del Banco Central para seguir absorbiendo pesos y mantener el dólar casi estable", indicó Alonso. Glustein también cree que las tasas subirán, "manteniéndose positivas en términos reales" a fin de evitar una migración hacia posiciones en dólares.

"Hoy los tipos de cambio financieros quebraron la barrera de los $1.300", recordó Alonso, lo cual podría impulsar al BCRA a seguir ajustando las tasas de interés. En este sentido, Glustein advirtió que será "un fino equilibrio que evite una migración hacia posiciones en dólares de esos pesos que siguen en tasa".

Para los analistas consultados, la inversión que podría tener un mejor desempeño en agosto sería la tasa de interés, mientras que tanto el dólar blue como la inflación tenderían a moderarse en comparación a julio. "Para mí la inversión que va a ganar en agosto, es la tasa de interés, ni dólar ni CER", concluyó Alonso.