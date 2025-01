Son sus últimos días en Buenos Aires y luego volverá a La Cumbre (Córdoba), el lugar donde se radicó hace un año. Es su despedida de la gran ciudad. Está agradecida con ella, pero siente que es momento de estar en el interior del país. Clara Badino lo dice sin vueltas: “Me encanta moverme, me encantan las mudanzas, eso que a la gente en general le estresa un montón. Me encanta el cambio, el cambio personal, de vivienda, de ambiente y de contexto. Entonces, cuando están dadas las condiciones para hacerlo, lo hago”.

Así piensa la mujer que trajo el Mindfulness a la Argentina y que ahora impulsa el primer Congreso de Medicina Complementaria basado en evidencia científica en el país. Será el 24, 25 y 26 de abril, en Los Cocos, Córdoba, y para ella representará otro hito en su trayectoria impulsando la meditación, esa práctica que se puso de moda, pero que tiene un origen milenario.

“Quiero dedicarme a ir al interior del país, porque cuesta tanto llegar a Buenos Aires y es algo que siento desde hace mucho tiempo, y ahora decidí poder hacerlo. Este congreso forma parte de ese recorrido”, dice sin vueltas. “Es un congreso muy novedoso porque va a presentar medicinas complementarias, pero todas basadas en evidencia científica. Se va a hablar del abordaje a través de la fitoterapia y la citolisina, que está muy tergiversada. Son abordajes de cuarta generación que hacen un enlace con complementos con evidencia científica, donde se gesta un poder enorme que es el poder que está en el complemento.”

Badino, desde la década del 90, promueve la práctica meditativa y en el 2000 tuvo su hito máximo cuando trajo al país a Jon Kabat-Zinn, el biólogo molecular que en la década de los 60 estudió meditación budista en la India y desarrolló en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en los Estados Unidos, una técnica para reducir el estrés llamada Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR).

“Es una práctica milenaria, tiene 2.500 años antes de Cristo”, explica la referente al ahondar en la disciplina. Cerca de los años 60, el doctor Jon Kabat-Zinn, quien es biólogo molecular y trabajaba en el centro médico de la Universidad de Massachusetts, veía a una gran cantidad de personas que, en el sistema ortodoxo, deambulaban por los pasillos del hospital, sin que el sistema pudiera ofrecerles alivio al sufrimiento, y comenzó a estudiar si podía darles alivio a través de la meditación.”

Lo cierto es que el curso fue un éxito y el programa demostró ser eficaz para aliviar síntomas como la ansiedad, fobias, trastornos de la alimentación, conductas adictivas, trastorno límite de la personalidad, depresiones recurrentes, dolor crónico, entre otros. Así nació la Clínica de Reducción de Estrés dentro del Centro Médico de la Universidad de Massachusetts.

Pero en la década del 80 hubo otro hito que fue trascendental para la disciplina: la participación del Dalai Lama en el nacimiento del Mind & Life Institute, una organización sin fines de lucro dedicada a investigar la intersección entre las neurociencias y el budismo. La misma fue creada en 1985 por el empresario Adam Engle y el neurocientífico chileno Francisco Varela, con ayuda del líder tibetano. Así, las prácticas sagradas de los monjes budistas, que nunca se habían expuesto a la cultura occidental, llegaron a una cultura que funciona en términos de objetivos, metas, velocidad y rapidez.

“Estaban en el lugar indicado y en el momento justo. Se tardó muchos años en que la ciencia pudiera comprobar los cambios a nivel de neuroplasticidad que podía aplicar la práctica, pero así es como entra y empieza a sorprender a la medicina ortodoxa”, dice Badino.

La referente argentina de Vision Clara Mindfulness Argentina reniega de los contenidos que invitan a hacer mindfulness en un minuto y lo explica: “No es lo mismo trabajar un músculo un minuto que trabajarlo 20 minutos. Acá estamos hablando de un cambio neuroplástico que, antes de ser un cambio en el cerebro, es un cambio en la percepción de la mente. Entonces, la práctica es por acumulación; es un cambio perceptivo que impacta en la corporalidad, que es el cerebro, el receptor de la mente y el emisor hacia el cuerpo. Eso es lo que hoy se mide y la evidencia es irrevocable: como la persona, por acumulación de práctica, modifica la percepción y lo que percibía antes como un problema, hoy puede ser algo muy complejo, y a su vez descubre que tiene recursos para poder transitarlo de una manera más saludable en un proceso de crecimiento personal y evolución de la conciencia, que también impacta en la profesionalidad de la persona.”

Badino es contundente en este sentido, al decir que “No es lo mismo hacer un minuto que dedicarle intencionalmente más tiempo a un proceso de cambio muy profundo para crear una nueva organización integral”.

SE PUEDE VIVIR DIFERENTE

En tiempos de redes sociales, trabajo a tiempo completo, remoto y productividad extrema, la referente del Mindfulness asegura que no hay que esperar a darnos palos para poder tomar conciencia y asumir un rol activo y preguntarnos: ¿se puede vivir de otra manera?

“El cuerpo no puede seguir a este ritmo, esa mente condicionada que todo lo quiere para ayer, que todo lo hace con impaciencia, nos va deshumanizando. Estamos apurados y no tenemos tiempo de ver. Pasa también con los niños, que ya llegan con otro cerebro. Hoy, con la estimulación temprana, se están generando también muchas cosas que no son saludables, porque los chicos llegan con un deseo de conocimiento, con una ansiedad incorporada muy grande”.

“Pero estamos en una era de nuestra cultura donde todo es sobredosis: nosotros vivimos sobreadaptados y sobreestimulados. Pero estamos en un momento en el que nos empezamos a dar cuenta de que la conciencia es lo que nos va a permitir dosificar las dosis, porque no es que haya algo bueno y algo malo. Todo en su dosis precisa es maravilloso: la dosis precisa de descanso, la dosis precisa de trabajo, la dosis precisa de palabra, la dosis precisa de silencio, la dosis precisa de movimiento, la dosis precisa de quietud. Estamos dosificados.”

El primer Congreso de Medicina Complementaria basada en evidencia científica promete brindar herramientas y recursos de autorregulación. Participarán profesionales médicos que tendrán un diálogo entre ellos y el público, profundizando sobre estos conceptos de los que habla Clara, quien está segura de algo: “hay una manera diferente de vivir y de producir en el mundo.”