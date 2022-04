Este año el ciclo de eclipses comienza entre Tauro y Escorpio, con el eclipse solar del sábado 30 de abril. Estos dos signos serán el eje, de acuerdo la reconocida tarotista Jimena La Torre, que también precisó que “son la línea del dinero, el sexo, el tengo y el deseo, y trabajan mucho con estas cuestiones que tienen que ver con la humanidad, del fin de lo material y del dinero. Las cosas materiales pasan a estar en un plano menos importante y uno empieza a valorar otras cosas”, señaló.

“Los eclipses son los momentos especiales en los que la Luna y el Sol transitan el mismo eje de la eclíptica y te hacen vivir situaciones que constituyen un antes y un después, según en qué signos caigan y en donde sucedan en tu carta natal”, explicó la especialista y aclaró que no son para cada uno, sino que impactan a todos. “Por lo general siempre en eclipses hay más accidentes, hay más situaciones críticas”, agregó La Torre.

Este año habrá cuatro eclipses en total y el primero se dará este sábado 30 de abril, afectando principalmente a Tauro. “Va a haber un eclipse parcial de sol que va dar cambios estructurales en el dinero. Y hace salir a la luz las empresas que lavan dinero. No hagas inversiones y no te sorprendas si no contás con el dinero que tenías”, recomendó la tarotista.

Cuándo son los próximos eclipses y qué cambios traerán

🌚🌞 30 de abril, eclipse solar: cambios estructurales en el dinero.

🌚🌞 16 de mayo, eclipse total de luna: caerás en las redes del amor que más te atrae y te desespera.

🌚🌞 25 de octubre, eclipse parcial de sol: ordenas tu finanzas para contar con el dinero suficiente para avanzar y salir del problema en que te encuentres.

🌚🌞 8 de noviembre, eclipse total de luna: esta luna llenísima te ayuda a ser consciente de tu dinero y apostar a lo seguro con justicia favorable

Signo por signo: cómo afectará el eclipse solar del 30 de abril

Pese a que Tauro y Escorpio serán los más afectados, los eclipses de 2022 traerán diferentes consecuencias para los 12 signos del zodíaco.

Aries

“Aries siempre da pasos, te diría, sin saber por qué lo hace. Y de repente se encuentra pisando algo muy firme, algo muy certero, algo muy verdadero. Tanto en el plano material como en el plano afectivo. Hay un avance a pesar del eclipse”, sostuvo Jimena La Torre.

Tauro

“Aprender a llenarse más de momentos, no de cosas materiales, de cosas que te llenan el alma, como los amigos. La vida es eso, no es cuánto tengo de plata en el banco, sino cuánto tengo de gente que me acompaña durante tanto tiempo, y me ama, y me aprueba y me sigue”, explicó la tarotista.

Géminis

“Hay un avance mayor. Los eclipses van a hacer recapacitar a géminis sobre algunos temas económicos que dejaron pasar, algunas inversiones que dejaron en otro plano y poder llegar a ponerlas en práctica”, indicó La Torre.

Cáncer

“Los eclipses provocan cambios estructurales en lo que tiene que ver con los grupos de trabajo, la sociedad en la que se mueven y cómo se hacen desear. Hay un vuelco bastante fuerte”, aseguró la especialista.

Leo

“Para Leo puede ser un tiempo difícil porque cambiar no es algo que le divierta, que le guste. Puede ser tenso ese cambio y puede generar cambios drásticos. Leo tiene un destino muy positivo para el 2023″, auguró la tarotista.

Virgo

“A pesar de que Virgo es el signo más en detrimento de este año, los eclipses le hacen un muy buen aspecto para abrir la cabeza y el cuerpo hacia nuevos proyectos materiales y darse cuenta que los puede compartir con el amor”, remarcó La Torre.

Libra

“Esto le va a generar un animarse a avanzar en el amor, animarse a dar un paso más comprometido. Capaz le lleva casi seis meses pero algo se les mueve internamente que les aflora ese amor y ese compromiso más real”, indicó.

Escorpio

“Aprender a soltar esos amores que los atan y que los han hechos actuar como locos durante muchos años. Este eclipse es despertar. Escorpio por ahí viene aferrado a un amor que no da para más: soltalo. Lo tenés que soltar en ese 2022 para poder lograr el equilibrio”, sostuvo.

Sagitario

“Lo que va a vibrar Sagitario tiene que ver con los gustos. A Sagitario probablemente le gustan muchas cosas y este año está más complejo para disfrutarlas. Todo se complica un poco para Sagitario en este 2022. Este eclipse los hace dar cuenta de con qué cuentan y con qué no, y bajan un poco el nivel de exigencia u optimismo, para pararse en una realidad certera”, dijo.

Capricornio

“Los eclipses le dan un aspecto positivo. Trabaja todo lo que tiene que ver con las emociones muy intensas. Para Capricornio estos eclipses son sí o sí en el tener, que no es solamente lo material. Para Capricornio lo material es todo, no es solamente la casa, es el hogar, los hijos, los gatos, el perro, las plantas, todo. Soltá lo que tenés y vibrá la emoción desde un lugar emocional y punto, no de lo que tenés”, recomendó la tarotista.

Acuario

“A Acuario los eclipses le hacen un aspecto un poco cruento, pero Acuario está acostumbrado a los cambios intensos. Este signo no quiere pegarse a cosas que no le suman en la vida. Entonces, lo que más puede lograr en el eclipse es desapegarse de lo que no quiere tener más. Plata a pagar, deudas, compromisos, sacarse todo eso que le incomoda”, indicó.

Piscis

“Estos eclipses le dan un aspecto bastante positivo. Piscis puede hacer un clic y darse cuenta de qué cosas quiere tener verdaderamente y a qué quiere apuntar en sus deseos verdaderos a nivel afectivo”, remarcó.

