Éstas son las predicciones para el viernes 20 de marzo de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Sin ánimos nuevos, pareciera que este día sería algo cansador para los energéticos arianos. Permitirse no estar siempre en lo más alto de su exigencia, no es malo. Revisen papeles o trámites pendientes y traten de ponerse al día.



Momento: de color canela.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Traten de buscar hoy limar esas asperezas que van quedando por falta de diálogo con sus compañeros de trabajo. No importa la jerarquía, lo que importa es pacificar con el prójimo siempre. El amor, algo pasivo, busca encontrarlos.



Momento: de color rosado suave.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Lo concreto sería ir a la puerta de donde se necesita obtener respuestas. No siempre la gente es lo que pensamos, hay que aprender a separar lo que imaginamos con tratar de corroborar en la realidad la esencia del otro. Noticias alentadoras en lo laboral.



Momento: de color azul marino.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Es sabido que muchas veces poder enfrentar algunas situaciones, cuesta mucho. Pensar que nunca nos van a mandar más de lo que podemos soportar, debería aliviar y alivianar el peso de los dolores humanos. Tranquilidad y fuerza.



Momento: de color blanco puro.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Aprovechar el día para realizar llamados de importancia, trámites de igual trascendencia y de golpear puertas. Los momentos otorgados por el tiempo son preciosos y siempre debemos tomar conciencia de esa Realidad y posibilidad.



Momento: de color amarillo fuerte.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



El trabajo cuando lo tomamos como la monotonía que nos agota, nos va quitando entusiasmo y conciencia de la importancia del mismo. Darle la connotación que tiene el hecho de trabajar, debería llenarnos de orgullo y agradecimiento. Liberación.



Momento: de color dorado.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Libra y el resurgir de sensaciones negativas. Siempre se encuentra la buena parte a las situaciones, y es eso lo que debemos acostumbrarnos a poder hacer. Noticia que podría terminar de levantarle al nivel óptimo el humor y la esperanza.



Momento: de color verde puro.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Sinsabor en el área laboral. Traten de no incorporarse al tren negativo, porque a veces no podemos bajarnos del mismo tan fácilmente como hemos subido. Buen día para tomar decisiones que respectan a la actividad física.



Momento: de color lavanda.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Los días parecieran correr, pero lo que importa es no agregar stress a esa rutina que nos afecta a todos. Muchas expectativas en reuniones o entrevistas laborales. Aprendan a decir que no en el plano familiar, actitud que servirá a todos.



Momento: de color naranja.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Quizás la sensación de agotamiento no sea sólo por dormir poco o mal. Muchas veces perdemos la energía porque no le damos a las actividades ese toque fresco de sentir que estamos haciendo lo que tenemos que hacer y que es algo bueno. Aflojen cabritas.

Momento: de color playa.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Los aguateros con toda la potencia lucirán su creatividad y ansias de demostrar sus capacidades. No dejen de presentarse en exámenes, entrevistas laborales o tengan diálogos importantes para futuro. Amor, regocijo y buena sensación.



Momento: de color turquesa.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Perspectiva nueva para algunos piscianos que estén buscando nuevos rumbos en las actividades. Logran simpatizar con personas nuevas que es posible se selle en amistades. Las finanzas con buena organización y posibilidades de crecimiento.



Momento: de color zafiro.