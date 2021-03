Éstas son las predicciones para el viernes 12 de marzo de 2021.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Es cierto que si uno no arriesga no gana, pero para arriesgar, hay que saber bien lo que se hace. Piensen y vuelvan a pensar sobre esos negocios que tienen en mente. Usen el tiempo. Amor pleno en un día repleto de dulzura. Compenetración.



Momento: de color canela.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Día excelente para pensar y revisarnos internamente. Las cuestiones en el área del trabajo corregirán la organización del mismo abriendo mayores posibilidades. Importancia a cosas que antes ignoraban, repercusión favorable y alentadora.



Momento: de color azul mediterráneo.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Jornada completa con buena sensación de querer aportar alegría y creatividad a la rutina. Sentirán el alivio de haber logrado lo que esperaban. Háganse el rato para hacer limpieza profunda en el hogar y considerar dejar de fumar quienes fuman.



Momento: de color crema.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Los regidos por la bella Luna tendrán una jornada repleta de intuición con la que podrán encontrar soluciones varias a problemas de larga data. No dejar de considerar al otro es también lograr las soluciones. Meditación y elevación espiritual.



Momento: de color cristalino agua.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Buenos comienzos para aquellos que estén concentrándose a tareas o proyectos. Se perfilan en algo interesante con creatividad y criterio. Respondan a quienes requieren de ustedes explicaciones o comentarios. El diálogo es la base de todo.



Momento: de color maíz.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Los regidos por el gran iluminador Mercurio, tendrán un día brillante en el área de las actividades. Buscan y encuentran. Los corazones con aires de plenitud, arriban a conclusiones importantes y decisiones alentadoras. Prosperidad, tiempo, descanso.



Momento: de color vino.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Hora de soltar, dejar ir y encontrarse con uno mismo. Los librianos están en un día sensible, con pensamientos y sentimientos encontrados. Llega la palabra justa que alienta y sostiene, por parte de allegados reconectándose con los afectos. Evolución.



Momento: de color violeta profundo.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



El escorpión en su apogeo energético, despliega su poder sano ante quienes lo cuestionan desde un modo inquisidor y curioso. Nada escapa a la ley y la ley cuando se es justo y bueno, viene sola hacia nosotros. Revelación profunda y alentadora.



Momento: de color añil.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Larga jornada para los arqueritos que buscarán en sus recursos naturales de percepción e inteligencia, la clave para soslayar problemas que aparecen. Apoyo amoroso por parte de quienes les demuestran que les importan mucho. Compenetración



Momento: de color verde esmeralda.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Día casi internamente agotador en la definición, pero con muchos logros gracias al típico esfuerzo de los regidos por el gran Saturno que materializa y sella a largo plazo. El corazón algo alejado, traten de volver al vínculo y relajar.



Momento: de color lavanda.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Los aguateros con un día suelto, relajado pero contundente con las decisiones que tomarían. Llegan a ustedes ciertas propuestas como para considerar a futuro. Oportunidad. El amor en una jornada bella, con calor y ternura. Aprovechen la felicidad.



Momento: de color naranja.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Perspicacia y clarividencia, el típico psíquico del Zodíaco, lucirá hoy con logros y aciertos importantes. Traten a la vez, de discernir entre lo que les conviene y lo que quieren. Día especial, buscan, crean, dicen, reafirman, cambian, vivencian, surgen.



Momento: de color granate.