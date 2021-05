Éstas son las predicciones para el sábado 1 de mayo de 2021.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Les sugieren algo muy acorde a la circunstancia económica que están pasando. Todo apuntaría a solucionarse. No pierdan la posibilidad de restarse problemas antiguos. Que la prioridad sea la tranquilidad.



Momento de color: manteca.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Se darán cuenta de lo positivo que es para ustedes la cercanía y la armonía en lugar de la irritabilidad. Traten de no perder profundizar los vínculos. Siempre luchar por la felicidad aunque nos parezca lejana.



Momento de color: rosado.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Se sorprenderán por las nuevas sensaciones internas que van sintiendo. Diálogos profundos los harán ver una realidad que los llevará a pensar mucho en los propios errores. Darnos cuenta siempre es a tiempo.



Momento de color: azul noche.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Los momentos de angustia comenzarán a ceder a partir de un nuevo modo de vínculo afectivo. Ilusión y ganas. Tomarnos la libertad de elegir lo que más nos guste hacer en un día en el que los gustos pueden darse.



Momento de color: frutilla.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Deberán insistir dentro de ustedes acerca de ciertas promesas propias y proyectos que tenían en mente. No permitan que el dolor afectivo opaque los otros aspectos de la vida. Estado de alerta que deberán calmar y soltar.



Momento de color: amatista.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Posibilidad en breve de arreglo respecto a una situación con papeles. Sentirán que no los comprenden en sus lugares de trabajo, traten hoy de meditar bien y ver los pro y las contra de la situación. Distiendan y relajen.



Momento de color: té verde.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Sentirán muchas ganas de llamar a sus amigos, de demostrarles afecto. Día para evaluar interiormente cuáles son las necesidades afectivas. A veces nos pasan cosas que en principio no podemos saber la causa. Iluminación.



Momento de color: fucsia.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)



Buena jornada hoy para poner las cosas en orden en sus casas. No siempre las cosas se dan a nuestro gusto, procuren evitar ese tipo de sensaciones frustrantes. Paciencia. Valorar lo que se tiene da paz.



Momento de color: verde bosque.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Las relaciones familiares tienden a mejorar, eviten altercado con las parejas, los llevarían a perder la tranquilidad lograda, trate de conciliar y notar la importancia de las cosas positivas que vivimos. Liberación.



Momento de color: naranja.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Acuerdo que llega de la mano de una persona que los ayuda a negociar un problema. No todo está perdido en el plano afectivo, traten de reconocer sus fallas y decidan sabiamente. Ver nuestro interior y no negar los errores que cometemos.



Momento de color: verde agua.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Quizás deben aprender a ponerse límites ustedes mismos respecto al ritmo y la energía que ponen en cada cosa que hacen. respetar nuestro descanso y todo lo que competa a nuestra salud es muy importante.



Momento de color: azul profundo.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Promesa que se cumple en el plano laboral muy pronto. No se comprometan aceptando cosas que sus espíritus no quieren,decir nuestras verdades no debería causarnos culpa, el punto es la autenticidad.



Momento de color: blanco.