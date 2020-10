Éstas son las predicciones para el miércoles 21 de octubre de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Estabilización y plenitud en un día con momentos en el plano afectivo que consolidarían cosas importantes. Búsqueda de un trabajo distinto que podría lograr en poco tiempo. Salud con mejoría.



Momento: de color verde agua.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Tendría la posibilidad de lanzar un proyecto que ya viene de tiempo. No se sorprenda si recibe un llamado que esperaba tiempo atrás. Alegría. Un aprendizaje es saber esperar, la vida nos pauta todo el tiempo.



Momento: de color bordeaux aterciopelado.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)



Hay una situación en el ámbito laboral que podría generar una disputa de la que no saldría triunfante. Pensar antes de emitir juicios nos evita siempre problemas mayores. Finanzas estables con posibilidad de compras.



Momento: de color blanco luna.



CÁNCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)



Los protegidos por la bella luna tendrán hoy una jornada muy ocupada con situaciones que competen a la vida afectiva. Sin posibilidad de discusión hay acuerdos que son convenientes cerrar hoy mismo. Aprender a ceder.



Momento: de color fucsia.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)



Una ventana abierta para poder llevar a cabo ese diálogo que se pensaba perdido. La palabra es un don, saber usar ese don nos lleva al éxito en todos los sentidos de la vida. Noticia laboral que entusiasma.



Momento: de color amarillo pastel.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)



Estarían hoy aquellos virginianos con asuntos pendientes con tinte legal, bien aspectados y con buena energía. Día de sorpresa sobre algo que se creía sin solución. Todo llega, todo pasa, todo se mueve, todo se convierte.



Momento: de color blanco puro.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)



Los dueños de la balanza hoy tendrán que luchar con ciertos impulsos para sostenerla. No se pronuncie sin necesidad. A veces decimos cosas antes de ver el resultado, el tiempo con su ritmo hay que respetarlo.



Momento: de color celeste.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Algún asunto pendiente de papeles requerirá de su atención. Trámites casi urgentes y firmas importantes. Sensación agradable en lo personal. Permítanse considerar el derecho a relajarse. Día de sensación positiva.



Momento: de color anaranjado.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Iluminados los arqueros tendrán un día de oportunidad casi único. Lucirán sus dotes de avanzados e inteligentes. Algarabía. Bien encaminados los vínculos afectivos nuevos. Parejas felices.



Momento: de color azul ultramar.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Las cabritas con cierto mal humor que podría desencadenar en asperezas innecesarias. Tiende a comprender que a veces es mejor terminar relaciones que se saben tóxicas. Poder soltar, dejar ir, alivia.



Momento: de color púrpura.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)



Aguateros con una jornada con los tiempos justos para poder cumplir con ciertas obligaciones impostergables. Los celos en la pareja son el enemigo de ambos. Tratar de confiar en el otro, da paz y libertad.



Momento: de color ocre.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Simpatía y buen humor en un día que muchos piscianos celebrarán acontecimientos familiares con noticias nuevas y buenas. El plano financiero todavía con expectativa de mejora. Por ahora no gastar de más.



Momento: de color verde hoja.