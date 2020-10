Éstas son las predicciones para el martes 20 de octubre de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Los arianos con ansias de encontrar al amor que los comprenda y acompañe. Abran sus corazones y esa espontaneidad natural que tienen. Las actividades con relajación y todo ordenado. Aprovechen para relajar o ejercitarse.



Momento: de color crema.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Los taurinos con movimiento de papeles y avances en ese plano. Las entrevistas laborales bien aspectadas, momento ideal para muchos lograr un trabajo. El amor acompañando y dando ideas útiles para también proyectarse a futuro.



Momento: de color plateado.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Geminianos hoy atención en el plano de las actividades. Traten de no distraerse y avocarse a las tareas programadas. El cansancio físico muchas veces nos cansa mentalmente también. Importante que traten de descansar en las noches.



Momento: de color blanco tiza.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos busquen hoy informaciones o datos más precisos para poder finalmente lanzarse a ese emprendimiento que tienen en mente. Caminan firme en el plano afectivo, planteen sus requerimientos y necesidades. Logros.



Momento: de color granate.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leoninos un día algo nublado en las actividades. Respuestas que no llegan y cierto atraso en los papeles. Los tiempos no son como pensamos o necesitamos que sean. Traten de aflojar, soltar y mirar las otras cosas bellas de la vida.



Momento: de color celeste.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Las relaciones afectivas cuando van avanzando aparecen requerimientos por parte del otro. Estén abiertos y escuchen. A Virgo le cuesta un poco abrir por completo sus puertas interiores. No vacilen en las entrevistas o reuniones. Confianza.



Momento: de color arándano.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Los librianos estrenando postura mental y emocional para afrontar los compromisos diarios. Aprenden que hacerse problema por cada cosa que ocurra, no es necesario y perjudica arribar a las soluciones. Auto control y seguridad.



Momento: de color rojo aterciopelado.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



A veces sentimos cansancio y ganas de aflojar, o nos sentimos desganados y queriendo claudicar. Saberse cansado no es malo, querer claudicar es innecesario. Arriba escorpiones, son ustedes el Ave Fénix del Zodíaco. Potencia.



Momento: de color rojo.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sagitarianos hoy con sorpresas interesantes en el área de las actividades. Sabrán distinguir entre la verdad y lo que no es tan claro. Analicen y no arriesguen. Los amores con ansias y posibles cambios deseados. Anímense.



Momento: de color azafrán.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Las cabritas con entusiasmo, borrón y cuenta nueva en asuntos que parecían conflictivos. Lo mejor es no inmiscuirse y soltar. Llegar a la verdad es una tarea que a veces cuesta hacer. Dialoguen con sinceridad en el plano afectivo.



Momento: de color lila.



ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Disfrute y recompensa en el área de las actividades. Acuarianos es un día distinto y con deseos cumplidos. Hay internamente cierta necesidad de poder organizarse más en el plano afectivo. Los libres del Zodíaco buscando compañía y compromiso.



Momento: de color manteca.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Buen humor y alegría compartida en el plano laboral. Avances y conversaciones positivas. Día fantástico en todos los planos. Aprovechen para conciliar con parientes con los que amerita tener un diálogo. Todo es posible cuando se pone lo mejor.



Momento: de color cereza.