Éstas son las predicciones para el martes 16 de junio de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Sin coincidencia con los tiempos que vivimos arianos, sus impulsos de sensación de impotencia y ansias de hacer. Siempre está la posibilidad de revisar las actitudes propias y procurar no lastimar ni lastimarse. Es positivo poder buscar otros modos de interpretar la relación con el otro, es positivo generarse paz interna en todas las circunstancias que vivimos. No desesperar es también cuidar el organismo. Valoren las cosas con las que cuentan por pocas que sean. Nada es poco.



Momento de color: maíz.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Signo capaz y críticamente sensible a las sensaciones. Hay corazonadas que a veces nos llevan al error, revisen lo que estén interpretando en sus emociones. Armonía en el plano físico, trasládenlo a la relación con el otro. Lograr la capacidad de aceptar los conceptos y opiniones de los demás. Tauro a veces se complica por ese rasgo de terquedad que posee. Sean concientes de sus defectos y por supuesto de sus virtudes.



Momento de color: rosa.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Se diría que es éste un día más que apto para poder ejecutar todos los trámites atrasados y necesarios que quedan pendientes. Habría cierta combinación de celos y desconfianza que sería muy desafortunado sentir, sobre todo porque no llevan a otra cosa que la discordia y la confrontación. Tengan ese cuidado y dialoguen desde la paz. Las cosas llegan y demuestran que la vida está repleta de posibilidades y que es a donde tenemos que apuntar.



Momento de color: arándano.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Intuición y magnetismo frente a alguna corazonada en el plano familiar. Serán sus palabra y acciones lo que solucionará el problema. En el trabajo mucha tranquilidad y armonía a partir de nuevos diálogos y mensajes que llegan. Tratar de caminar sobre seguro y apostar a la seguridad antes de hacer movimientos con el dinero. Es un día como para sentirse bien, apostando siempre a manejarse con tranquilidad.



Momento de color: amarillo suave.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Pronta respuesta ante un requerimiento suyo que compete a lo económico. Trámites exitosos que podrían abrir puertas nuevas en el plano financiero. Amor a pleno que concilia con los nervios generados en el día por las cuestiones pendientes que los mantienen en alerta. Saber que la inmediatez a veces nos juega en contra. Utilicen el tiempo como para poder darle el lugar a cada cosa. Favorable día para llamados a los amigos.



Momento de color: crema.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Se sabrá a lo largo de la jornada una respuesta en el plano laboral que les otorga un nuevo rumbo que sería positivo. Denle a la vida el tiempo que necesita para acomodar todo. El corazón virginiano a pleno, terminando etapas destructivas volviendo la paz. Los hábitos saludables se logran entendiendo qué es lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos y por ende a los demás. Todo se relaciona.



Momento de color: anaranjado.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Potencia emocional al borde por situaciones algo conflictivas en el área familiar. Uno de los desafíos de los librianos es poder equilibrar las emociones. Aprovechar la sensibilidad en pos de construir y no de gastar energía en problemas innecesarios. Podría ser este un momento como para hacerse planteos sobre la relación que tienen ustedes con el dinero, actitud que Libra debiera aprender por esa tentación y el gusto por las cosas.



Momento de color: café.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Sin duda una jornada productiva para los escorpianos que de intuitivos y sagaces cuentan con poca competencia. Logran resolver asuntos importantes. Saber escuchar al otro en este día de resoluciones afectivas sería gracias a la oportunidad que se dan de abrir nuevas puertas emocionales que ayudan a evolucionar y no sólo por uno mismo sino por los demás porque somos en definitiva una unidad.



Momento de color: salmón.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Día particular en el que podrán descubrir que no todo está desarmado en el plano afectivo. Seguramente terminarán la jornada con cierto aire de tranquilidad y destellos de luz en sus corazones. Las dificultades en los vínculos afectivos son también aprovechables, ceder y aceptar es parte de la expansión amorosa.las actividades con cierta inquietud dadas las circunstancias que se viven en el mundo. Respiren.



Momento de color: bermellón.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Día activo y de cálculos que los llevan al acierto de varias perspectivas en el plano profesional o laboral. Reconocimiento e incentivo que les darán una nueva posibilidad a futuro en el área de las actividades. No olvidar que el amor requiere atención, cada etapa del día tiene sus prioridades con su importancia también, las veinticuatro horas no son sólo trabajo. Cabritas procuren relajar sus cuerpos y espíritus.



Momento de color: verde.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Los aguateros en un día luminoso y lleno de creatividad muy idónea de ellos. Tratar a la vez de calmar la ansiedad y lograr usar el tiempo con pausa y ordenadamente. Todo es más fácil cuando aplicamos serenidad y paciencia y son estos tiempos muy propicios como para aplicar las mejores virtudes y razonamientos positivos que se puedan. El amor con compañía y ganas de proximidad en las parejas.



Momento de color: marrón dorado.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Día convencional para demostrar que se es ordenado en el plano laboral. Observaciones necesarias, ímpetu que luego se comprueba en capacidad. Hay propuestas interesantes por parte de allegados. Familia con alegría. Las consecuencias de las acciones siempre llegan, no a modo de castigo por parte ni del Universo ni de Dios porque no es esa una actitud siquiera lógica, sino de aprendizaje. Todo está amparado.



Momento de color violeta.