Éstas son las predicciones para el lunes 21 de junio de 2021.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Hay mejoría en los ánimos arianos y sensación de equilibrio emocional que los ayuda a organizarse mejor para realizar las actividades del día. Buen ánimo y regocijo en el plano afectivo dándoles una jornada completa que los aliviana de las angustias.



Momento: de color oro.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



No siempre la vida privada tiene que ser expuesta, procuren saber bien a quién comentan sus problemas, no siempre somos respetados en la dimensión que necesitamos. En este lunes algo áspero busquen taurinos aplicar los pensamientos en el manejo que hacen del dinero.



Momento: ocre.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Día con ímpetu y ganas de ser reconocidos en el plano de las actividades. Demuestran geminianos su luz intelectual. El amor viene hoy con cuestionamientos o preguntas que los harán sentir que deben cambiar actitudes negativas que tienen hacia sus parejas.



Momento: de color amarillo.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Día repleto de noticias en el área de las actividades. Hay novedades que esperaban hace tiempo y que es posible les aporten soluciones. Cambios internos que se proponen para poder alivianar el peso de las responsabilidades que hay en las familias.



Momento: de color rosa.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leoninos buscan hoy poder consolidar proyectos o emprendimientos en el área de las actividades. Si hay socios conversen bien y sellen conformes las uniones comerciales. El amor con alivio emocional, más diálogo y posibilidades de mirar más a futuro.



Momento: celeste.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Virginianos las cuestiones de papeles con atrasos o sin respuesta. En estos tiempos hay que insistir mucho con los trámites, no se queden. Las vacaciones mentales son necesarias, así duren minutos. Con la mente podemos lograr todo en nosotros.



Momento: de color lila.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos busquen el equilibrio y eviten discutir con sus amistades, la pasión libriana muchas veces hace que el error venga por las palabras vertidas, difíciles luego de borrar. Día intenso también en el campo profesional. Se pone a prueba la convicción.



Momento: de color rojizo.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpianos atención especial en el plano laboral, podrían haber cambios que los beneficien. Las historias en el plano sentimental podrían repetirse, no olviden de sus sufrimientos, apliquen la experiencia para lograr las mejorías merecidas.



Momento: de color verde puro.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sagitarianos la búsqueda hoy en el plano laboral sería poder entablar diálogos con quienes corresponda para lograr las mejoras que ustedes sienten que merecen. Pedir, conversar, hacerse valer nos da mayor seguridad interna. Día para generar cambios.



Momento: de color aguamarina.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Cabritas con los ánimos algo alterados. Consideren que la semana recién empieza y que hay que saber equilibrar las energías para cada día. Apóyense en el amor de los suyos para no sentirse tan exigidos, sobre todo por ustedes mismos.



Momento: de color amarillo metálico.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Acuarianos hoy dan su natural conocimiento y creatividad en el plano de las actividades. Logros y estímulos especiales. El amor dejando atrás los impulsivos celos que sólo empañan y obnubilan generando desgaste sin retroceso en los vínculos. Frutos.



Momento: de color violeta.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos día intuitivo con mucho beneficio en el plano de las actividades. Sus planteos o comentarios serán tomados muy en cuenta para poder avanzar y encauzar situaciones. Amor sensible en búsqueda de los sueños dorados.



Momento: luna.