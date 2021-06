Éstas son las predicciones para el viernes 18 de junio de 2021.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Siempre hay alguna manera de poder lograr conseguir el dinero que uno debe. Tranquilidad arianos, se sorprenderán. Día reflexivo en el que uno ve las cosas que antes no podía distinguir. Logran consolidar la relación de pareja. Evolución.



Momento: de color añil.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Posibilidad de lograr una reconciliación deseada desde hace tiempo. Más allá de la esperanza que uno pone, es la Providencia la que decide. Nada escapa a la Ley Universo. Busquen organizar sus papeles y traten de realizar trámites importantes.



Momento: de color violeta.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Día para consolidar sociedades, firmar acuerdos, contratos, resoluciones. Viento en popa para todo lo que sea negociaciones. El amor con buena aspectación y semblante fresco en las nuevas relaciones. Buen humor.



Momento: de color tiza.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Jornada alentadora en el plano intelectual. Fortalecen sus dotes naturales de intuición e inteligencia, sumando dosis exitosa a los proyectos y nuevas actividades. Rumores positivos en el área familiar. Alegría y nuevo punto de partida.



Momento: de color turquesa.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Comienzo de jornada con compromisos ineludibles de los cuales saldrán tranquilos y triunfantes. Se establecen nuevas instancias en el plano financiero que de a poco traerán alivio a los bolsillos. Amor con mayor entusiasmo y necesidad.



Momento: de color naranja.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Buena impresión en entrevistas, diálogos importantes, reclamos o audiencias. Las cosas van tomando un matiz más sano en las relaciones que datan de tiempo, aún así, no se puede admitir salirse de lo bueno y beneficioso para el alma.



Momento: de color blanco.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Es también un día para tener los tiempos apretados, compromisos a realizar que no admitirían flaqueza ni demora. Librianos a no quedarse. El amor con muchos aires traídos de la primavera, les hará sentir que las discusiones, están de más.



Momento: de color lavanda.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



La natural seducción escorpiana, les dará oportunidades más que interesantes en el plano afectivo. Nuevas conquistas en el plano de las actividades, buscar sin detenerse es importante. Finanzas justas y con cierto avance. Día atractivo.



Momento: de color carmesí.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sagitarianos a utilizar hoy ese temple natural que los hace originales y veloces mentalmente. Pueden precipitarse inconvenientes en el área de las actividades que van a tener que resolver. Amor con plenitud y con muchos proyectos en común.



Momento: de color verde agua.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Las cabritas con estilo especial, agudizando en este día la fértil inteligencia sumada a la idoneidad en las actividades. No habría lugar a las vacilaciones en el plano afectivo, es un momento de decisión y de comprensión a la vez.



Momento: de color púrpura.

ACUARIO (21DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Aguateros hoy un día particular con cierto grado de nerviosismo en entrevistas, diálogos o situaciones en las que deben demostrar sus capacidades. Usen sus brillos de originalidad. No desperdicien su tiempo, sólo sean quienes son. Amor a la espera de cambios.



Momento: de color lavanda floral.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Signo intuitivo por excelencia, usarán sus capacidades y sabrán interpretar situaciones que los angustian. No desistan de sentarse a escuchar a sus parejas. Es importante poder distenderse y abrir el abanico de posibilidades de la vida y sus prioridades.



Momento: de color azul.