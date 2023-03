Éstas son las predicciones para el jueves 9 de marzo de 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

Suma actividad en nueva perspectiva que surge en el plano de sus actividades. No desatiendan sus asuntos familiares en el día de hoy. Resuelven bien un problema que los aquejaba de larga data. No pierdan su capacidad de protección, los están necesitando amigos.

Momento de color: perla.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo)

Las obligaciones de una empresa que emprendió deberá cumplirlas antes de lo esperado. Surgen a partir de hechos una nueva posibilidad para sus finanzas. Día para que comprueben sus talentos expeditivos para solucionar las cosas. No duden de ustedes ante las vicisitudes de la vida.

Momento de color: ciruela.

Géminis (22 de mayo al 20 de julio)

Alternativa poco probable en emprendimiento que les proponen. Sepan distinguir los pro y las contra del mismo. Un llamado los lleva a saber un dato que necesitaban. Descubren finalmente la transparencia de las cosas en situaciones familiares. Regresa la armonía y la calma.

Momento de color: nieve.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Si se deciden rápido en esa cuestión que refiere comprar, hoy sería muy propicio. La claridad y la facilidad están de su lado. No reserven sus palabras dulces para otro tiempo, digan lo que pueden decir sin arrepentirse de lo que sienten. Importa la autenticidad.

Momento de color: rosa bebé.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Hay una sensación positiva que trae buen augurio en sus asuntos de trabajo. La mayoría de sus cosas hoy les salen bien. Despreocúpense del tiempo porque llegan en tiempo y forma. Regocijarse cuando aparece ese rato que hace que se preocupen, cambios de energías que urgen.

Momento de color: vainilla.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre)

Sepan que están en un buen momento. Los matices si son negativos hay que comprender que la vida tiene ambos. Buscar siempre priorizar el bienestar interno. No se sobresalten en esa cuestión afectiva que no dará grandes frutos. Buscar el mensaje positivo en las alternativas que no agradan.

Momento de color: pomelo.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre)

No sientan como un gran agobio las cosas que les pasan. Verán la salida antes de lo imaginado. Hagan lo que pueden pero no se queden. Hay cosas que no puede postergarse sumado que siempre es mejor tener el ímpetu de solucionar. No se permitan perder el buen humor. Siempre pensar en algo lindo.

Momento de color: manteca.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre)

El estado de algunas cosas no es el mejor pero se vislumbra una intensa mejora. La cuestión monetaria encuentra una salida que los alivia. Se desvinculan de alguien molesto. Las sensaciones deben medirse sobre todo cuando no son tan buenas. Superar, soltar, purificar.

Momento de color: rosa bebé.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Hay una alternativa más en el ámbito de las actividades que refresca posibilidades viejas. No descarten que los llamen de donde esperaban. No están cerradas esas puertas. Llega alguien con buena predisposición. Las expectativas nunca deben perderse, salvo que sean fuera de lugar.

Momento de color: avellana.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Posibilidad de levantar una deuda. Ustedes saben que pueden hacerlo. Sepan que se les abre otra puerta. Los afectos se tornan insensibles, traten de ablandarse y ser más comprensivos. Ser precavido no implica ser temeroso y desconfiado del futuro. Orden mental.

Momento de color: azabache.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero)

Llegarán a poder separarse de personas que no les son afines. No por eso tengan desmanes. Los sucesos en el plano afectivo llevan hoy aspereza; conéctense con su parte comprensiva. El perfil siempre lo pone uno, sea quien sea el que esté enfrente. Funcionen desde el amor

. Momento de color: menta.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Si estuvieran por decidir no deberían dejar pasar oportunidad financiera que les dará a largo plazo un respiro. Las chances en la vida siempre vuelven en el plano afectivo y en todos los planos de la vida. No piensen que perder el pasado es malo, las leyes de la vida son exactas y necesarias.

Momento de color: magenta.