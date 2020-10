Éstas son las predicciones para el domingo 25 de octubre de 2020.

RIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Arianos día para cuentas, evaluación de gastos y decisiones en el plano financiero. Aprovechan propuesta que viene de algún familiar. Todo suma y todo puede llevarnos al éxito mientras que pongamos optimismo y decisión clara.



Momento: de color rojizo.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Taurinos buenas nuevas en el ámbito familiar. Podrían recibir noticias de embarazos, formalizaciones de pareja o incluso soluciones añejas en los vínculos. Posibilidades de festejar internamente y de poner puntos finales a conflictos. Domingo bueno.



Momento: de color perla.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Geminianos con cierta sensación de disyuntiva a la hora de tener que tomar decisiones importantes en este día que trae ese desafío. Los asuntos del corazón cuando se tornan enojosos, es mejor tratar de determinarse hacia lo mejor.



Momento: de color violeta.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos las situaciones económicas podrían colapsarse si no toman medidas que logren poder preservar algo de lo que se tiene en mano. Midan gastos, analicen por qué a veces queremos gastar de más, busquen dentro de ustedes.



Momento: de color verde bosque.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Sin alteraciones este domingo es plácido y acompañado para los buenos y potentes leoninos. Traten de hacer cosas que los relajen para sacarlos un poco de la muy responsable rutina que los aqueja a diario. Miren la Naturaleza, tomen aire.



Momento: de color anaranjado.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Virginianos es probable que surjan algunas sensaciones de inestabilidad emocional que debieran poder encontrar el por qué en su interior. No distraigan su tranquilidad suponiendo cosas que no son. Llamados interesantes.



Momento: de color rosado.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos quizás uno de los más lindos domingos. Para los que trabajen será calmo, y para los que descansan será una jornada con sorpresas agradables en el plano afectivo. Valoración y diálogos con personas que quieren y aprecian.



Momento: de color crema.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpianos, la sensación del día podría venir de la mano de la llegada de llamados esperados. Expongan sus mejores dotes, sean quienes son, no simulen ser nada más que eso, lo que son. La tranquilidad de ser auténtico.



Momento: de color rojo brillante.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Los dotados espirituales e intelectuales sagitarianos, hoy domingo con llegada de propuestas para tratar de concretar en el futuro. Amigos o conocidos con novedades que les interesarán. La salud con necesidad de hacer dieta sana.



Momento: de color azul ultramar.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Disfrutarán los capricornianos de una jornada atractiva en familia compartiendo momentos cálidos. Planificaciones como mudanzas, traslados o incluso comenzar a hacer gimnasia en casa. Respiren.



Momento: de color maíz.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Acuarianos busquen la relajación plena, sientan que tienen derecho a descansar y que hay veces que las cosas pueden ser hechas en otro momento. Usen su don nato de sentir la libertad como la suprema razón de vivir. Satisfacción.



Momento: de color turquesa.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos la compañía de las personas con quienes viven siempre es positiva. Todos tenemos defectos y nos equivocamos, pero es sano buscar la virtud en el otro, priorizar la bondad y la insuperable sensación de paz.



Momento: de color dorado.