Éstas son las predicciones para el martes 13 de octubre de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Poca claridad en los acontecimientos que se disparan hoy. Podrían hacerlos trastabillar en decisiones. Piensen y analicen. Creer en el otro es importante. Procuren basarse en los hechos y no en las suposiciones. Jornada algo rigurosa y con sensación de lucha.



Momento de color: blanco.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Diferencias en el ámbito laboral. Personas que tienen reacciones encontradas y con poco aporte. Las reuniones o negociaciones llegan a buen término, confianza y soluciones. El amor como refugio de lo que necesitan. Entrega y cariño profundo.



Momento de color: coral.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Día con algo de demoras en trámites o llamados que esperan. Traten de no depender de situaciones que les dan atraso en sus gestiones y busquen agilizar. Importancia en los afectos y ocupación de temas que ameritan dialogar. Dualidad que entorpece.



Momento de color: manzana verde.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos, procuren acercarse más al consenso y al asentimiento para evitar contradicciones en el área de las actividades. Diferencias y algo de bronca contenida. No dejen que un problema ocupe el día entero y esquiven que un problema tiña las otras vivencias del día.



Momento de color: violeta profundo.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Aprovechar la jornada para trámites entre los que puede estar realizar contacto con personas con las que tienen que conversar o proponer. Llegan noticias para algunos que podrían conllevar a mudanzas o viajes por trabajo. El amor en concordancia.



Momento de color: magenta.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Día algo nublado emocionalmente. Busquen abrirle la puerta al sol que siempre está. La vida ofrece muchas cosas por día que deberíamos aprender a descubrir y no centralizar nuestras energías sólo en una y menos si es un problema. Distensión.



Momento de color: palta.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos los tiempos hoy casi sin respiro, perciben que hay cosas que realizar y quizás eso los ponga nerviosos. Ajusten sus gastos y aprendan a esperar para realizar compras superfluas. Día para aprender a relajar más rápido. Amor y salud de la mano, bien.



Momento de color: celeste.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Ponen en práctica pensamientos acerca de futuros proyectos a realizar. Los sueños pueden ser posibles, no dejen de perseverar. Exponen sus sentimientos de manera más abierta dejando el temor aparte. Es bueno decir y mostrar lo que se tiene dentro.



Momento de color: rosa.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Planteos o preguntas que llegan por parte de personas del entorno laboral. Procuren focalizarse en resolver los asuntos que les competen para dejar atrás discordias. Bastante probable que puedan lograr ese encuentro esperado. No claudiquen.



Momento de color: añil.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Eviten adoptar posturas estrictas en el plano laboral. Utilicen sus virtudes para hacer un ambiente más ameno. Se efectivizan asuntos materiales, logran firmas esperadas. Aprender a funcionar desde lados más sensibles o menos viscerales cuando sea necesario.



Momento de color: almendra.



ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Acuarianos día con mucho movimiento, tal les gusta a ustedes. Originalidad a flor de piel que los encausará en proyectos posibles o ansiados. El amor brillante para todos, sobre todo para aquellos que estén en parejas nuevas. Posibilidad



Momento: de color malva.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Avances en sus fueros íntimos piscianos. Se sienten renovados y predispuestos a vivir de manera más atractiva para ustedes. Las actividades con buena jornada dándoles liviandad y sensación de libertad. Alivio, sensación, brillos.



Momento de color: vainilla.