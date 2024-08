Willams Cañón, el venezolano que encontró refugio en Comodoro pero mantiene su corazón en Caracas

Willams Cañón, un venezolano de 34 años que emigró a Argentina hace 5 años, comparte su visión sobre el triunfo adjudicado al régimen de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela.

"Preocupado con lo que pasa en Venezuela, es inevitable no estar con la zozobra de qué ocurre cada día, cada minuto. Todo el día estamos metidos en redes sociales tratando de saber lo más que se pueda. Impotencia e incertidumbre, muchas veces el mismo venezolano no se entera de lo que ocurre, solo lo hace por las redes sociales o canales de Argentina", relata Willams.

Willams, oriundo de Mérida, emigró a Argentina en 2018 y recién en 2022 pudo reunirse con su esposa e hijas, dejando atrás el régimen de Maduro y buscando un país donde "vivir en libertad". Es uno de los más de 161.495 venezolanos que, según datos del Censo 2022, residen en la Argentina.

Si bien el factor económico no fue determinante en su decisión de emigrar, ya que tenía un trabajo estable e ingresos aceptables, una situación de salud le hizo pensar que su familia podría correr riesgos en Venezuela.

Sobre el triunfo electoral adjudicado al gobierno de Maduro, Willams expresa: "La esperanza pasa también por que las Fuerzas Armadas hagan su papel de proteger al pueblo, que fueran usados para proteger al pueblo y que le dieran la espalda a esta gente que los manda. El país no puede conseguir la libertad tirando piedras contra balas, eso no se puede y veo demasiado complicado que vaya algún salvador".

Su esperanza es que "dejen en paz al país, aunque no paguen con la cárcel, que dejen vivir en libertad al venezolano". Mientras la situación en Venezuela no cambie, Willams sabe que no puede pensar en regresar: "No está descartado, pero mientras la situación siga así, que no haya libertad de nada, no lo veo como una opción porque no es lo que quiero para mis hijas".

ÉXODO MASIVO

El triunfo que la Justicia Electoral de Venezuela le adjudicó al régimen de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del domingo pasado sembró una pregunta que resuena tanto entre los venezolanos que viven en su tierra natal, como también entre los 7,7 millones que emigraron en los últimos 10 años: ¿Habrá un nuevo éxodo?

Desilusionados por el resultado electoral, compatriotas asentados en la Argentina aseguran que sí.

La primera ola inmigratoria comenzó a tomar forma a mediados de 2015 y, en solo dos años, se quintuplicó. Para 2017 las radicaciones de venezolanos en la Argentina habían pasado de un aproximado de 5000 al año, a más de 31.000, según información de la Dirección Nacional de Migraciones a la que accedió LN Data.

Pero ese era solo el comienzo: en 2018 los números de año anterior se duplicaron -ese año se instalaron en la Argentina más de 70.000 venezolanos-, y el fenómeno pasó a estar en boca de todos: en la mesa del domingo, en los medios locales y nacionales. Incluso se escribieron libros que retrataban las historias de vida detrás de este fenómeno inmigratorio.

Si bien en los años siguientes el tema dejó de estar en agenda, el número de venezolanos que llegaba a la Argentina para buscar suerte no dejó de crecer: tras una caída abrupta durante la pandemia, en 2021 las cifras migratorias superaron el pico histórico de 2018: solo ese año llegaron al país 102.058 nuevos pobladores venezolanos. Si bien aún no hay cifras de 2023 y 2024, otros organismos afirman que la cantidad de habitantes venezolanos en la Argentina se mantiene similar a la de 2022 y que actualmente esta población ronda los 170.000.

El éxodo de venezolanos ya es el mayor de la historia reciente de América Latina, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Estiman que, desde 2014, más de 7,7 millones venezolanos han dejado su tierra natal en busca de nuevas oportunidades.

Actualmente, la Argentina se posiciona como el quinto país de la región en el flujo migratorio de venezolanos. Desde 2018, el número de venezolanos que se instalan año a año en el país supera el de paraguayos y bolivianos, las dos poblaciones de inmigrantes más grandes de la Argentina.