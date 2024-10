Un jugador de Gimnasia de Comodoro tuvo un gran gesto en la ciudad y donó su pelo para ayudar a personas que luchan contra el cáncer. El basquetbolista colaboró con la Asociación de ‘Una Sonrisa en la Cabeza’ -que se dedica a crear pelucas para personas con cáncer- y contó a ADNSUR los detalles de la iniciativa.

“Yo llevaba dos años y medio sin cortarme el pelo. Un día estoy acá en el club de secretaría y Mario, un agente acá del club me dice que el día que yo decida cortarme el pelo que no lo tire, que lo done”, expresó.

Chacón, de Gimnasia de Comodoro y un gesto de amor y solidaridad en el Socios Fundadores

“Él me dijo eso y yo al ya tener la idea de cortarme el pelo, decidí cortarmelo y de una, donarlo”, agregó. De esta manera , en la previa al inicio del partido en el estadio Socio Fundadores, entre Gimnasia y Esgrima e Independiente de Oliva, en el marco de una nueva temporada de la Liga Nacional de Básquet, Marcos entregó el pelo que se cortó en una barbería de la ciudad. De esta forma, se vivió un emotivo momento en el lugar.

“A mi papá y mi mamá yo no les había dicho nada, no sabía nada. Y cuando vieron esta decisión que tomé, esta acción que hice se pusieron muy contentos”, explicó el joven.

Por último, dejó un mensaje a la gente para que ayude y colabore con la Asociación de ‘Una Sonrisa en la Cabeza’, “que nos puedan ayudar, a a donar el pelo para ayudar a las personas contra la lucha con el cáncer”. “Comuníquense para seguir ayudando y aportando nuestro cabello", concluyó.