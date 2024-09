El secretario de Salud de Chubut, Sergio Wisky, explicó los motivos por los que va a desempeñar, además de su cargo actual, de manera simultánea la presidencia del Instituto de Seguridad Social y Seguros, una vez que se apruebe el proyecto de Sistema Integrado de Salud que está en la legislatura.

Dijo que se busca “un sistema de gobierno sanitario que integra a los distintos actores” que pretende “jugar en el mismo equipo, no me voy a meter en Seros para que deje de existir, sino que la idea es que cumpla el rol con sus afiliados que por su lado cumple el hospital público, y para eso todos los jugadores tenemos que jugar con las mismas reglas”.

Indicó que “el sistema es deficitario y hay que ordenarlo, vamos a potenciarlo al sistema y hacerlo ágil con una coordinación presencial”, en una entrevista brindada este miércoles al programa Sin Hilo por Canal 12.

Wisky: "Hoy el sistema público está financiando a Seros y con esta ley vamos a sumar juntos para sanearla"

Aclaró que “no voy a cobrar dos sueldos, estaba cobrando cuatro veces más, como asesor en Buenos Aires, pero vine acá porque es un desafío hermoso, porque me gusta Chubut, soy nacido en la provincia, adoro mi trabajo y estoy preparado para esto. Lo que menos me fije es cuando va a cobrar, además no cobraría dos sueldos por una cuestión ética, a pesar de que quien es docente lo puede hacer”.

Respecto a cuál será su lugar de trabajo permanente desde octubre, dónde estará su despacho, dijo que “con la electrónica hay una agenda única, al principio voy a instalarme en el ISSYS para que los empleados me conozcan y entiendan cual es la dirección que le queremos dar”.

Wisky irá este miércoles a las comisiones de Legislatura a defender el proyecto de Sistema Integrado de Salud

En el caso de la Caja de Jubilaciones, sostuvo que “es un tema de actuario, otro tipo de mirada porque son sistemas en crisis, tengo una maestría en eso, en seguridad social, es muy complejo, pero hay gente que sabe mucho y hay que traer expertos que se encarguen”.

SUBSIDIOS CRUZADOS

Wisky destacó el saneamiento de su área, ya que dijo, “en el sistema público casi no va a pasar deuda para el año que viene, se hizo un ordenamiento y se apuntó a las cosas prioritarias”, y ahora “la obra social debe estar para que la gente no se muera y no se enferme, y en eso estamos muy atrás. Se gasta en tratamientos caros y nunca se invierte en prevención”.

Por otro lado, habló de cómo funciona el sistema, ya que hay una deuda de 14 mil millones que la provincia no le cobra a Seros por los afiliados que se atienden en los hospitales, lo que dijo “es un subsidio al sector privado, porque ese dinero se usa para pagarle a los médicos de las clínicas y consultorios”.

Torres: "Vamos a avanzar en el sistema integrado de Salud y mi idea es que Wisky esté a cargo"

Sostuvo que actualmente “el afiliado de mayor poder adquisitivo va al privado y paga el coseguro, y el que no tiene para coseguro, termina en el hospital, es decir que el de menor ingreso termina subsidiando al de más ingreso”.

El Secretario de Salud aclaró “conozco a mucha gente que trabaja en la Obra Social, que sabe mucho, que tiene 200.000 afiliados. Es un desafío porque es una modalidad nueva que estamos planteando, pero es un proyecto abierto a modificaciones”.

Respecto a las objeciones de la oposición, dijo que “la autonomía (del Issys) se respeta, el órgano decisor no es el presidente porque hay representantes de los trabajadores (Activos y Pasivos). Lo único que varía es la forma de designarme a mí. Este nuevo esquema le va a dar mucha potencia al sistema por un mecanismo de reaseguro para control”, aseguró.

Chubut creará el Sistema Integrado de Salud: Sergio Wisky estará a cargo del ISSyS y de la cartera sanitaria

Anticipó que “los controles hacen potenciar resultados. La Democracia se juega en la eficiencia del Estado. Tenemos que tener controles y pautas para ir cumpliendo”, consideró.



DÉFICIT

Actualmente en Seros, “hay un déficit económico y asistencial. Hay gente que se muere o padece enfermedades. Todo eso tiene un costo social del que tenemos que hacernos cargo y tener el desafío de hacer una propuesta concreta. Es posible replicar el trabajo de la Secretaría de Salud en Seros porque hay buena gente”, destacó Wisky.

Agregó que “si hay un cáncer en el sistema de salud, es la segmentación y fragmentación. Todo esto es creativo, novedoso, innovador porque no tocamos Caja y va a ser ‘señero’ del sistema sanitario de muchas provincias”, aseguró.

“Todo se va a ir clarificando. Los equipos técnicos de Seros y de la Secretaría de Salud van a empezar a trabajar en conjunto quienes son la clave para que se tomen las decisiones adecuadas en el día a día”, anticipó.

Una cámara registró cuando lo subían a un auto y está desaparecido hace casi un año en Chubut: "Queremos saber dónde lo dejaron"

“Ahora estamos visualizando quienes está operando, en los quirófanos en los que se encuentran y una serie de monitoreos que hacen que el sistema pueda tener más eficiencia”, valoró.

“A los diputados, se los planteamos como un debate para que sea lo mejor para Chubut. Ellos están de acuerdo en eso. Se cambiarán artículos o se pondrán los sistemas de control que plantean los gremios. Yo creo en las leyes que tengan organismos de controles internos de eficiencia de resultados porque sería superador a lo que mandamos”, completó el funcionario provincial.