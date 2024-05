El Procurador de Chubut Jorge Miquelarena se mostró proclive a una reforma legislativa que baje la edad de imputabilidad que existe hace 44 años en el país, pero remarcó que debe hacerse una reforma de todo el sistema y no alcanza solamente con ese cambio. Y recordó “la ley penal de Menores N° 22.278 es del año 1980 y establece en su artículo 1° que un menor no es punible hasta no haber cumplido los 16 años”.

“No es lo mismo un chico de 14 o 15 años en el año ‘80 que en el 2024. Creo que hay que retocar y modificar la ley. No alcanza con decir ‘vamos a bajar la edad de imputabilidad’ si no hay que modificar el Régimen Penal Juvenil, hay que atender que se va a hacer con ese chico, cómo se lo va a educar, en qué institución va a estar y los parámetros que lo van a enmarcar”, consideró.

“No alcanza con –sólo- decir que va a haber punibilidad como si tuvieran 16 o 18 años como los lugares y el tratamiento de los mayores de edad. Hay que hacer un trabajo detallado”, aclaró.

SITUACIÓN EN OTROS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA

“Brasil y Ecuador tiene la edad de imputabilidad a los 12 años. En Uruguay y Nicaragua, tienen la edad a los 13 años. Paraguay, Bolivia y Chile tiene la edad de los 14 años”, precisó.

“Internacionalmente, Argentina tiene la edad más alta. En el Caribe, ponen la edad ‘al momento del parto’ porque hablamos de 8 o 9 años pero no lo comparto de ninguna manera”, aseguró.

“Me parece que 14 años puede ser una edad razonable que está de acuerdo con lo que sucede con los países vecinos y con lo que establece la propia Convención de Menor. Hay pocos menores que participen en hecho de extrema gravedad”, afirmó.

ESCASA PARTICIPACIÓN DE LOS MENORES EN LOS DELITOS GRAVES

“Este tema lo conversé con el Dr. Ricardo Basílico porque forma parte de la Comisión Revisora del Código. En estos últimos 16 años, recuerdo pocos casos graves donde haya –directamente- un menor involucrado que sea inimputable. Me acuerdo el caso de Madryn donde un chico de 15 años mató y violó a una nena. En Comodoro Rivadavia, un chico de 15 años (acompañado de una mujer mayor) mató a un taxista en la época del gobierno de Buzzi”, repasó.

“La ley está desde el año 1980, pasaron un montón de proyectos que nunca se trataron. Desde el sector político, muchas veces se realiza la mirada y la crítica hacia el Poder Judicial perolas leyes las hace el sector político, no el judicial”, completó el Procurador General de la provincia, Dr. Jorge Miquelarena en diálogo con el programa de TV ‘Sin Hilo’ que se emite por canal 12.