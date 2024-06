El pasado 8 de junio se celebró el Día Mundial de los Océanos. En este marco, ADNSUR conversó con Gonzalo Bravo, biólogo marino, quien dio a conocer por qué se eligió esta fecha y cuál es la importancia de su cuidado.

“El Día Mundial de los Océanos nace para tomar conciencia de la importancia que tiene en nuestras vidas”, indicó. Respecto a la fecha, sostuvo que se estableció en el año 2008 y “la idea es que recordemos en esta fecha especial lo importante que es el océano para nuestras vidas. No solo desde el sustento que nos da con alimentos, sino que son reguladores del clima, son lugares para tener ocio”.

“Uno viene al océano a bañarse, a tener buenos momentos entonces hay muchos aspectos de nuestra vida que están vinculados con el océano”, recordó Bravo. Asimismo, el biólogo marino señaló que “justamente estamos ahora en la década de los océanos. Diez años en los cuales la ONU (Organización de las Naciones Unidas) promueve, la investigación para que se pueda conocer más de los océanos y saber también qué tan mal estamos haciendo con las actividades humanas y cómo podemos revertir lo que estamos haciendo mal”.

“Gracias a los organismos que viven ahí, sobre todo a las microalgas, absorben mucho del dióxido de carbono que nosotros emitimos con nuestras emisiones no diarias de los vehículos, de las fábricas y demás. Entonces está regulando el efecto del calentamiento global. Entonces le debemos un agradecimiento por eso, pero es finito, no es que va a aguantar hasta siempre. Nosotros tenemos que reducir nuestras emisiones para que justamente el océano siga dando oxígeno y que no se convierta en un escenario cada vez peor, por ejemplo”, concluyó el profesional.