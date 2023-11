Emprender un viaje y recorrer diversos lugares es el deseo de todas las personas. Alejandro y Mariela no son la excepción, sin embargo, su sueño los lleva a bordo del “Barrilete Viajero”, su colectivo con el que empezaron este desafío hace casi un año, desde la ciudad de Rosario, Santa Fe.

ADNSUR los encontró de visita por Comodoro Rivadavia y charló con ellos para conocer sus próximos destinos. Alejandro sostuvo que viven y viajan en su transporte, equipado con todas las necesidades para hacer de un viaje el mejor, sea el destino que sea.

“Salimos de Rosario, fuimos hasta Brasil, la ciudad de Fortaleza y de ahí bajamos a Argentina nuevamente.”, explicó. “Pasamos por Paraguay, hicimos las cataratas, Misiones, Entre Ríos, un poco de Santa Fe, Buenos Aires y venimos por la Ruta 3, bajando hasta Ushuaia”, agregó.

En cuanto a sus próximos objetivos, sostuvo que “es agarrar la Ruta 40, hacer la 40, cruzando a Chile en algunos lados y llegar a Perú, Bolivia, con la idea de visitar Alaska en dos añitos”

Por otra parte, viajan con todo tipo de artesanías y objetos que están a la venta para poder solventar los gastos en su recorrido por las distintas ciudades y pueblos.

En cuanto a Comodoro, Mariela sostuvo que “es un lugar muy lindo la verdad”. “Yo no lo conocía, me habían dicho que era grande, pero no me imaginé lo grande que es y lo lindo que es”, añadió.

Además, se refirió a la gente y sostuvo que “es espectacular”. “La verdad que nos recibieron muy bien, todos se acercan, hablan, algunos colaboran y otros nomás con la charla que es impagable, hablar con la gente es gratificador”, reveló. Por último para poder conocer sus novedades y momentos de sus viajes, dejaron su red social de Instagram @barrileteviajero.