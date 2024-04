En el marco de una crisis económica y alta inflación, construir en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly es toda una odisea. En este sentido, se conoció que los corralones apuestan a las ofertas para repuntar las ventas de materiales. En tanto, “en Comodoro construir un metro cuadrado sale más de $1 millón”. Así lo dieron a conocer a ADNSUR, Dante Mattiachi, presidente del Colegio de Arquitectos de Comodoro Rivadavia y Rafael Morales, tesorero.

Los profesionales se refirieron a la actividad en el sector, las obras en construcción y la compra de materiales, impactadas por el aumento de los precios. En este marco, los profesionales revelaron que el Colegio de Arquitectos no tiene la potestad de controlar obras en curso, sí el trabajo y la acción de los arquitectos que deben certificar ante esa institución los trabajos que les son solicitados y tienen que presentar lo que llama encomienda profesional antes de iniciar una obra nueva.

En ese sentido en nuestro Colegio no ha menguado demasiado la actividad o si lo ha hecho ha sido muy poco. Si comparamos la cantidad de trabajos ingresados en este primer trimestre y contra los del año pasado a igual período, podremos tener una leve disminución de un 5 o 7%. Esto significa que han ingresado unas cinco enmiendas menos; con lo cual venimos manteniendo la actividad a un nivel de bueno a muy bueno", explicó Dante Mattiachi, Presidente del Colegio de Arquitectos.

“A nosotros como institución la suspensión de las obras públicas nacionales no nos afectó en lo más mínimo porque históricamente las obras públicas los profesionales nunca presentan sus trabajos en los colegios profesionales. Comodoro trabaja con recursos propios a diferencia de otros lugares de la provincia que son recursos que vienen de afuera, para invertir acá se manejan los recursos propios, de hecho hemos recibido encargos de trabajos de muchos metros de emprendimientos muy importantes”.

Por su parte, Morales sostuvo que las obras privadas en general venían con un ritmo bueno sostenido en el tiempo, por lo menos hasta el último período de 2023.

Además, en cuanto a los materiales, reveló que “con el manguito que tenía, la gente terminó de hacer lo que ya tenía empezado –en referencia a aquellas obras que ya estaban comenzadas- pero después de la devaluación de diciembre de 2023 se elevaron muchísimo los costos sobre todo de los materiales que tienen una incidencia directa con el dólar como el hierro, el cemento y eso hizo que disminuyera un poco la actividad”.

“Los precios de los materiales no han bajado, creo que por ahí no suben al ritmo que lo venían haciendo. Si bien no tenemos una estadística específica, no tenemos una baja como para decir que bajaron de enero a esta etapa, más bien, creo que siguieron subiendo en un menor porcentaje”, agregó.

En tanto, al haber una baja en la demanda de materiales, los profesionales advirtieron que los grandes corralones de materiales exhiben ofertas, distintas promociones y estrategias para que el consumidor se acerque a aprovechar esos beneficios.

Por otra parte, en cuanto al inicio de nuevas obras, aseguraron que "la gente opta por hacer toda la presentación municipal, tener los papeles listos como para arrancar, algunos presupuestos de mano de obra, pero cuando van a comprar los materiales deciden esperar un poquito a ver si dejan de subir o si se acomodan los valores".

También indicaron que se opta por avanzar en etapas, y el que está en la etapa de terminaciones "hace lo imposible por finalizarla, así que tiene que meterle, por eso es que creemos y también ojo, vamos a hacer un poco optimista hay gente que mira la situación actual y piensa que de a poco se va acomodando, se aprovechan las ofertas o se compra materiales para esperar a que de acá a algunos meses haya algún cambio económico".

CUÁNTO SALE CONSTRUIR EN COMODORO

Los referentes del Colegio de Arquitectos de Comodoro recordaron que US$1.000 siempre fue el valor de referencia, vinculado al costo del metro cuadrado de construcción. Sin embargo, señalaron que hoy se encuentra por encima de ese valor. “Hoy anda en un poquito más porque tuvimos una clara devaluación en donde el costo de vida, en general, aumentó muchísimo y aumenta muchísimo mes a mes de acuerdo a los índices que están en todos lados, que todos escuchamos y el costo del dólar”.

De esta forma, los profesionales estiman que hoy el valor del metro cuadrado está entre $1.100.000 y $1.300.000 aproximadamente. “Invertir en ladrillo era la ecuación de nuestros abuelos”, explicó Mattiacci. “Siempre lo ha sido a mediano y largo plazo y por lo que vemos no ha cambiado eso. La actividad ha decaído un poco, pero no de manera pronunciada como se podría suponer”, añadió. "Aunque mirándolo desde el punto de vista social, que no hay crédito hipotecario, no hay planes Procrear, no hay Fonavi (Fondo Nacional de la Vivienda), casi no hay planes de vivienda tampoco; entonces ahí el panorama para otro segmento social se complica mucho. Pero en general el trabajo Colegio no se ha visto tan resentido”, concluyó.