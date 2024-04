Este viernes a media mañana, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, visitó los estudios de SETA TV y charló durante más de una ahora con el equipo de “Me Invitó Un Amigo”, conversaron de varios temas y la entrevista culminó con un divertido Ping Pong de preguntas.

En el cuestionario, comenzó respondiendo la consulta sobre "tres políticos nacionales con los que saldría de joda" y nombró a Berni, a Pichetto y a Ramón Puerta.

Por otro lado, eligió a Guillermo Moreno -entre Juan Pablo Luque y Grabois- para invitarlo a un asado, y para sorpresa de todos, lo llamó en vivo. "Si me atiende lo invito ahora a un asado", pero "Guillote" no atendió. "Si no atiende se lo vamos a hacer pagar para todo SETA TV", agregó.

La conquista de su pareja, los bares en época de estudiante y su paso por la música entre las confesiones de Torres en SETA TV

En otro orden de preguntas, eligió al “Gin tonic con pepino” como bebida predilecta, a Corcovado como lugar preferido de la provincia, y como “mejor” recital al que haya asistido al último show de la Renga, en Rawson. Entre sus talentos, admitió ser “buen cocinero”.

Para asombro de todos los presentes, el mandatario provincial destacó a un comodorense, al que consideró como “el mejor cuadro político que tienen los Linares en Comodoro Rivadavia", en referencia a Nicolás Linares, el hijo de Carlos Linares. “Lo voy a afiliar en breve”, anticipó. “Es un pibe que tiene mucho futuro”, concluyó.