De la "Rubia del Cementerio" al "Hitler de Astra": las historias de Comodoro que más te atraparon este año

Hace dos años nos propusimos reconstruir los hechos periodísticos más impactantes que dejaron huellas en Comodoro y su gente a través de la sección “Expedientes Comodoro”. Buscamos a los protagonistas o sus allegados más directos para que sean ellos mismos a través de su relato los que hablaran de lo ocurrido.

Este año se cumplieron 5 años de la peor catástrofe socio climática del 2017 que se desató el 29 de marzo y se extendió hasta el 7 de abril

El temporal duró 11 días, llegó tres horas antes de lo previsto y dejó más de 300 milímetros de agua; servicios públicos colapsados, vehículos y caminos quedaron destrozados y se perdieron unas 3 mil viviendas. Unas 8.000 personas evacuadas fue el saldo contabilizado.

Calles que se convirtieron en ríos torrenciales o grandes zanjones, barrios inundados y aislados, sin energía ni agua corriente. Y un muerto. Los inundados, los barrios anegados, los servicios colapsados y los pedidos desesperados de ayuda de los vecinos de casi todos los barrios de la ciudad, dejaron rápidamente en el olvido la tragedia a la que se enfrentó la familia de Luis Remolcoy, víctima fatal del temporal de 2017

Un voluntario en el olvido

Luis tenía 44 años, trabajaba en la empresa Otero, vivía en la zona de Los Tres Pinos y el 7 de abril de 2017 en horas de la madrugada recorría con su camioneta la avenida 10 de Noviembre repartiendo agua de manera voluntaria entre los vecinos damnificados del temporal. La calle parecía un río, el agua corría de manera torrencial y, según las pericias, Luis fue arrastrado unos 500 metros por un canal hasta quedar entrampado entre árboles y matas sin poder salir. Fue la única víctima fatal que se cobró el temporal que azotó a Comodoro Rivadavia entre el 29 de marzo y el 7 de abril de 2017.

“A mí lo que me duele es que nunca se habló de esto”, dice su padre quien junto a la familia construyó, en la vera del camino, una “nimita” para tener un lugar físico donde recordar a Luis y llevarle flores. El cuerpo no se encontró hasta que bajó el nivel de agua, cerca de las dos de la tarde. La muerte de Luis Remolcoy fue por inmersión, “vino el Juez y me dijo ´tenes que irte porque es muy bravo lo que vas a ver´. No - le dije- yo a mi hijo lo perdí asique ya no hay nada que hacer”

El relato que indica que Adolf Hitler estuvo en Comodoro, o por lo manos pasó por aquí, es una hipótesis que no ha podido corroborarse a lo largo del tiempo.

Entra en la categoría de leyenda urbana que muchos alimentan, abonan, descartan de plano o cuanto mucho dudan.

Sin bigote y con otro corte de pelo. Así habrían visto caminar a Adolf Hitler por Comodoro en 1945 luego de finalizada la segunda Guerra Mundial. No son pocos los que adhieren a estas versiones marginales que aseguran que no se suicidó el 30 de abril de 1945 en su bunker de Berlín. Se dice que logró escapar y que junto a su esposa, Eva Braun, llegó a Argentina.

Comodoro, Caleta Olivia, Camarones, incluso Puerto Deseado son algunos de los destinos que se mencionan. ¿Estuvo Hitler por esta zona o solo fueron “dobles de riesgo”?

El Hitler de Astra

Alejandro Schikorra era un alemán que vivió en Comodoro Rivadavia en el barrio de Astra en aquellos agitados años de post guerra. Para algunos era el mismísimo Hitler en persona, para otros, un ciudadano común que se le parecía e –incluso- vestía como él.

Leonor Verasai tiene 85 años, es vecina de Astra y relató a Expedientes Comdoro una situación anecdótica y llamativa sobre este hombre. “Yo lo conocí a Alejandro Schikorra de verlo en la casa de mis vecinos que ellos también eran alemanes. Sé que trabajaba acá en la empresa pero no en qué lugar o qué hacía. Vivía en el campamento de soltero que tenía la empresa. Pero yo no tenía ni idea quien era Hitler ni las historias que se difundían en esa época. Mis vecinos se trasladaban a San Martín de los Andes para radicarse definitivamente allí y yo viajaba con la señora y la nena en una coupé y mi padre y este señor Alejandro Schikorra viajaban en el camión de la mudanza. En un momento del viaje nos dimos cuenta que el camión no venía atrás nuestro, pegamos la vuelta y cuando los encontramos estaban en un puesto de control donde los habían detenido debido al parecido que tenía Alejandro Schicorra con Adolfo Hitler. Nunca tuve idea de que podía parecerse a Hitler lo que sí, se vestía siempre con brich (pantalón) y botas altas. Nunca más supe que pasó con él, si volvió a Comodoro o se radicó en San Martín de los Andes”.

A más de 70 años la muerte de Adolf Hitler continúa generando hipótesis y sembrando dudas.

La Rubia del cementerio, una “aparecida” que recorría las calles de la ciudad

Cuenta la “leyenda” que por las noches caminaba en cercanías del Cementerio Oeste, abordaba a taxistas y les pedía que la llevaran hasta el cementerio de km 5 donde vivía en una tumba de 1933.

La Rubia del Cementerio es una de las historias más conocidas de “aparecidas” en Comodoro Rivadavia. Un poco mito, un poco leyenda y con condimentos que se suman en cada nueva versión.

La historia forma parte de la cultura popular de la ciudad y se conoció por primera vez el 4 de agosto de 1973 cuando diario Crónica la publicó en su portada.

“Se habla de la aparecida dejando en claro que no se sabía si estaba viva o muerta, o era un alma en pena y eso resultó mucho más interesante, atractivo y temeroso para la gente. Había mucho miedo porque la verdad es que era una situación bastante dramática, la gente tenía miedo de salir de noche, por eso es que el que primero la ve es un soldado del ejército y taxistas. Generalmente ella se vinculaba con hombres que le pedía que la llevaran de este cementerio al cementerio de km 5 porque decía que su tumba estaba allá”, relata Raúl Muriete profesor y Licenciado en Ciencias de la Educación quien investigó sobre el tema y escribió una novela tomando como base esta historia.

Era tal la psicosis y la paranoia comunitaria que todo el mundo estaba alerta respecto a cualquier persona sola que anduviera sola por la calle. Hay relatos que aseguran que a partir de las 8 de la noche se trataba de no salir a la calle y algunos taxistas no venían hasta esta zona a traer pasajeros.

“Yo creo que es mito en principio porque es una construcción cultural muy parecida a las que ocurren en otros lugares del mundo y realidad porque la gente lo sintió como real y cada uno en Comodoro tiene un pariente o conocido que vivió esta historia. Hay un poco de mito, un poco de realidad, un poco de creencia, lo más probable es que alguno haya visto algo, o se haya imaginado, pero si para él era real, el relato se vuelve real para el resto”, explica Muriete.

Los hermanos Bargas, de la tragedia de perderlo todo a su casa propia después de tres años

El 10 de junio de 2019 un incendio les arrebató todo. Sus padres, uno de sus hermanos y la casa que alquilaban en el barrio Pietrobelli. Nunca supieron cuál fue la causa que lo originó, pero sí que fue su mamá -junto a un vecino- quien logró salvar y sacar de la casa a 7 de sus 8 hijos y ponerlos a salvo. Fue una noticia que conmocionó a la ciudad y rápidamente se activaron los lazos de solidaridad para que estos hermanos puedan volver a empezar.

La catástrofe de 2017 y el relato por primera vez de la familia de la única víctima fatal del peor temporal de la historia en Comodoro

En el momento de la tragedia Jeric tenía 3 años, Milagros 5, Federico 11, Tiara 13, Kevin 16 (falleció en el incendio), Fernando 19, Lourdes 21 y Jeni 22 años cuando los despertó el fuego que rápidamente consumió la casa que compartían junto a sus padres, Fabián, Nancy y uno de los hijos de Jeni en un pasaje del barrio Pietrobelli.

Los candados y rejas en puertas y ventanas fueron una trampa mortal para esta numerosa familia que no logro torcer el destino. Lourdes es un pilar fundamental en la vida de sus hermanos. En 2019 luego de la tragedia, con 21 años, asumió la tutela de los cuatro más pequeños. Los más grandes ya formaron su propia familia y, entre todos y juntos, buscan el camino para salir adelante apostando al trabajo, el estudio y a ser felices.

Los 7 hermanos vivieron un tiempo con su tía, luego lograron alquilar y posteriormente el Club Deportivo Talleres les prestó una pequeña casa en la que vivieron durante tres años. Pero de allí también tuvieron que mudarse porque en abril de 2022 sufrieron una importante pérdida de gas que reavivó el temor a una nueva tragedia. Finalmente y luego de insistentes reclamos, el 7 de junio de 2022 el municipio les hizo entrega de la vivienda social construida en la zona de km 14.