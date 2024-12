Las Estrellas Amarillas pintadas sobre el asfalto o en un cartel señalan el lugar en el que ocurrió un siniestro vial y donde alguien perdió la vida. Detrás de cada una de las estrellas hay padres y madres que lloran a un hijo, hijos que se quedaron sin padres, hermanos y amigos que perdieron a alguien amado. En “Expedientes Comodoro” recorrimos junto a las familias de algunas de las víctimas los lugares donde perdieron la vida, para honrar su memoria, conocer sus historias y contribuir a promover la seguridad vial.

La Fundación “Estrellas Amarillas” nació hace diecinueve años en La Pampa. La actividad se extendió por todo el país y también en Comodoro Rivadavia, con el objetivo de generar conciencia, promover cambios en las normativas y, principalmente, honrar la memoria de quienes ya no están.

En vísperas de las fiestas de fin de año, donde el alcohol suele ser el protagonista, la prevención resulta clave para evitar siniestros en las rutas o, por lo menos, bajar los índices de siniestralidad al volante.

En Comodoro Rivadavia hay 5 estrellas amarillas pintadas en distintas calles y rutas de la ciudad, en memoria de Federico Ovando Santul (6 años), atropellado el 21 de febrero de 2021 por una funcionaria judicial; Cristina López (28), quien falleció en un choque frontal en el Camino Roque González; Rodrigo Contreras Ordoñez (29), que el 25 de junio de 2017, la noche de la gran tormenta en Comodoro, se estrelló contra una palma de alumbrado frente al Aeródromo; Stefani Leviante (27), el 1 de mayo de 2018, en la zona norte de la ciudad, fue embestida por una camioneta en exceso de velocidad; e Ignacio Ezequiel Forner (48 años), el 22 de agosto de 2021, en un choque en la ruta Comodoro – Rada Tilly.

En Chubut, entre 20 y 23 son las estrellas que rinden memoria a quienes fueron víctimas de siniestros viales. “En nuestro país mueren entre 10 y 20 personas por día en siniestros viales”, dijo Pablo Contreras, referente de la Fundación “Estrellas Amarillas” en Comodoro y Rada Tilly, y padre de Rodrigo Contreras Ordóñez, el joven que falleció en el temporal de 2017, cuando se dirigía a auxiliar a un amigo.

“Stefani quería ser mamá”

A Stefani le decían “Pani” y ese día, el 1 de mayo de 2018, había confesado a su familia el deseo de ser mamá por inseminación artificial. “Estábamos todos contentos y le dijimos que la íbamos a apoyar. Esa noche me fui a dormir, pero paró una camioneta en casa y me dijo: 'Ana, chocaron a tu hija', no lo podía creer, se me vino el mundo abajo. Ella salía del barrio Restinga, dobló y él venía de la mano derecha a 120 km/h, con tres muchachos más. Alcoholizados”, recordó Ana.

El impacto del choque fue devastador. “La doctora me dijo que estaba muy grave; su golpe fue en la cabeza. Le rompió siete costillas, le quebró una de las piernas, la pelvis, y una costilla le perforó el pulmón, pero todo eso, con el tiempo, se fue acomodando; sin embargo, su cerebro no”. A pesar de las múltiples operaciones y tratamientos, la situación no mejoró. Su madre narró con angustia: "ella tuvo momentos de lucidez, pero después volvió a un estado en el que no era ella misma."

La lucha por la vida de Stefani se prolongó durante ocho meses. Ana recordó el día en que le dijeron que tenía muerte cerebral: "me dijeron que podía desconectarla, pero yo no podía hacerlo; tenía la esperanza de que un día abriría los ojos y me diría: 'mamá, sácame de acá'".

La decisión fue desgarradora; finalmente, el 1 de enero del año siguiente, Ana decidió dejarla partir. "Le dije que estaba orgullosa de ella y le pedí que cuidara de sus hermanos, sobrinos y que siempre fuera mi ángel. La dejé ir con mi corazón en la mano". El responsable del accidente, Emiliano, solo estuvo preso una noche. La justicia dijo que él no había salido a matar.

Sin culpables

Alsina, con intersección en Bouchardo, es una calle angosta, muy transitada y donde los vehículos pasan a alta velocidad. María y César son los papás de Federico Ovando Santul, quien tenía seis años cuando fue atropellado el 21 de febrero de 2021 por una funcionaria judicial. El caso quedó impune, pese a la lucha de la familia. “La abogada nunca nos dijo nada, aunque sea como mamá. Fue como haber pisado a un perrito”, dijo con dolor María.

“Ese día estábamos jugando a la pelota -relató su papá- los nenes también estaban jugando adentro. Por alguna razón, salieron, cruzaron la calle y cuando cruzó Fede, lo atropelló esta mujer que venía conduciendo una Eco Sport a exceso de velocidad y no tuvo oportunidad de nada.”

“Fue tanto el impacto que cuando Fede llegó al hospital no estuvo mucho tiempo vivo; fue tremendo el impacto por la velocidad misma. Pero como ella es abogada y funcionaria judicial, quedó impune”, subrayó María. “La justicia no nos dio ningún tipo de acompañamiento psicológico, nada.”

Un cartel, una norma

En 2021, el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia aprobó el proyecto para que la ciudad forme parte de la Campaña Nacional de Concientización Vial “Estrellas Amarillas”. Pero desde 2020, las Estrellas Amarillas forman parte de las señales viales y son obligatorias en los exámenes para obtener o renovar la licencia de conducir.

La fundación “Estrellas Amarillas” es un puente entre las familias de las víctimas y el municipio, que es quien se encarga de los trámites administrativos y la confección de los carteles que acompañan a las estrellas pintadas en calles o rutas.

Para solicitarlo, es requisito que lo haga un familiar directo de la víctima fallecida. Debe llenar una solicitud al municipio para la confección del cartel. El trámite es gratuito; la familia solo debe llevar un pincel el día que se realiza el homenaje.

En memoria de Rodrigo

Pablo Contreras es el papá de Rodrigo, quien falleció el 25 de junio de 2017 en la ruta 3, la noche de la gran tormenta en Comodoro. Su auto hizo “aquaplaning” y se estrelló contra una palma de alumbrado frente al aeródromo. A partir de ese momento, Pablo se propuso trabajar activamente en acciones de prevención y concientización: “Yo quiero que a otros chicos no les pase lo que le pasó al mío. Quiero concientizar, hacer un acto de memoria y de amor hacia mi hijo, que pueda ayudar a otras personas a través de ese cartel. Donde hay un cartel, algo pasó. Cuando vean un cartel con una estrella amarilla, es como un cartel de 'pare', algo pasó. Una persona murió ahí”, explicó.

“El papá al que le asesinan a un hijo porque alguien manejaba alcoholizado busca la memoria, educación, justicia, prudencia y ley. Hoy, una persona alcoholizada al volante queda libre y eso no puede pasar porque es un asesino al volante. Queremos que al que mate al volante le impongan una pena de hasta 12 años de prisión”, sentenció.

En el caso de Ana, mamá de Stefani, "me duele ver el cartel de mi hija porque no tiene que estar el nombre de mi hija ahí, mi hija tiene que estar en mi casa. A veces estoy muerta en vida, mil veces me pregunto: ¿por qué a mí?"

María y César, papás de Fede, solo encuentran consuelo en un cartel porque no lo hallaron en la justicia. “Más allá de que duela, hablar un poco de lo que pasó puede ayudar a que otras personas tomen conciencia”, dijeron.

En 2023, en Argentina, fallecieron unas 4,369 personas a causa de accidentes viales; en promedio, significa que mueren entre 10 y 20 personas por día. En el caso de Chubut, entre enero y noviembre de este año, se registraron 31 víctimas fatales de siniestros viales.