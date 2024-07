El vocero presidencial, Manuel Adorni, se prestó al ping pong de preguntas y respuestas preparado por Seta TV y no se guardó nada: contestó cada una de las preguntas y debió justificar qué figuras le resultaban más simpáticas que otras. Su pasión por el juego Age of Empires y sus lugares preferidos.

El ping pong completo

P- ¿Patricia Bullrich o Sandra Pettovello?

R- Con las dos tengo una relación bárbara pero una se dedica a la parte social, a capital humano que es mucho más que la parte social, y la otra se dedica a la seguridad no tiene nada que ver una con la otra ninguna de las dos, o las dos

P- ¿Máximo o Grabois?

R- Qué difícil, ¿tengo que elegir sí o sí? No, me parece que no puedo elegir, no elijo, entre dos decadentes no puedo.

P- Caputo o Sturzenegger

R- Bueno, ahí volvemos a lo mismo yo los conozco a los dos mucho y me parecen dos personas sensacionales, pero están en lugares distintos por más que pareja que están relacionados que en algún momento están relacionados, pero no se entremezclan su tarea.

Yo con Sturzenegger hablé mucho estos siete meses porque tiene una lucidez y una brillantez, distinta fue que me puso en autos de todo lo que significaba cada uno de los artículos del decreto del famoso decreto 70/23 y de toda la ley base de los originales 680 y pico artículos.

Y Toto Caputo creo que está haciendo, más allá de la calidad de persona que es igual en los dos, Toto Caputo está haciendo lo que nunca se hizo en la Argentina y va a quedar en la historia grande.

P- ¿Kicillof o Torres?

R- Esa pregunta no tiene ningún sentido, Torres claramente

P- Si tuvieras que dejar de decir una de estas frases libertarias, ¿cuál sacás? ¿”No la ven” o “Dios bendiga a la República”?

R- Yo sacaría “No la ven”, porque me parece que dentro de muy de a poco va a quedar vieja.

P- ¿Lugar preferido de Argentina?

R- Mi casa.

P- ¿Lugar preferido de la Patagonia o que te gustaría conocer?

R- Hace poco estuve en el sur y la verdad que el sur es todo muy lindo; ahora si me das para elegir un lugar. tal vez algún rincón de Villa La Angostura

P- ¿Lugar preferido del Internet?

R- Y… no sé si preferido, pero digamos que pasé últimamente mucho más por los portales de noticias que antes.

P- ¿No jugar por un año Age of Empires o que Milei no te conteste los mensajes por seis meses?

R- Si no me contestan los mensajes por seis meses, supongo que ya es porque ya no estoy en el gobierno, preferiría no jugar por un año.

P- Pregunta de la gente, ¿cuál es tu civilización preferida en Age of Empires?

R- Los vikingos.

P- ¿La partida más larga que jugaste?

R- La partida más larga duró cerca de 10 horas.

P- Si tuvieras que elegir tres políticos para jugar, ¿a quién elegirías?

R- Elegiría a Kicillof, al gobernador creador de Los Chachos (el riojano Carlos Quintela) y tal vez por ahí a Máximo Kirchner también.