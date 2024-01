Cuáles son los tipos de carnes, hortalizas y frutas que sí pueden ingresar a la Patagonia

La Patagonia es conocida por ser una zona libre de plagas y enfermedades que afectan a los productos agropecuarios, como frutas, verduras, hortalizas, carnes rojas, y productos caseros o artesanales. Esta región se destaca por su ambiente natural prístino que favorece la producción de alimentos de alta calidad.

En ADNSUR tuvimos la oportunidad de hablar con Carla Calbe, Ingeniera Agrónoma del Senasa, quien nos compartió una lista de alimentos que sí se pueden llevar en el bolso al viajar a la Patagonia.

El puesto de control del Senasa en el km 714, al sur de la provincia de Buenos Aires y a 30 km al sur de Bahía Blanca, es el que recibe el mayor flujo de personas. Esta barrera es parte del sistema de protección de la región patagónica, que es una zona libre de ciertas plagas perjudiciales para la producción agropecuaria.

Horror en la Patagonia: tres turistas salieron a caminar y encontraron restos humanos

En la región de la Patagonia, se llevan a cabo estrictos controles en todos los medios de transporte para prevenir la entrada de productos que puedan representar un riesgo para la zona, que actualmente se encuentra libre de la mosca de la fruta y la fiebre aftosa. Estas medidas son fundamentales para mantener el estatus sanitario internacionalmente reconocido, lo que permite a la región exportar carnes y frutas a mercados de alto poder adquisitivo.

La Patagonia tiene una condición geográfica privilegiada y es reconocida a nivel internacional por la calidad de sus productos. “En las barreras controlamos transportes y vehículos que lleven cualquier mercancía que sea competencia del SENASA como animales vivos, plantas y otros elementos de propagación de origen animal y vegetal”, resaltó Calbe.

Alerta por "ola de calor" en Chubut, Neuquén y Río Negro: la máxima alcanzaría los 36ºC

CUÁLES SON LOS PRODUCTOS QUE SENANA PERMITE INGRESAR A LA PATAGONIA

✅ Hortalizas pesadas, papa, batata, cebolla, ajos y hortalizas casi todas, excepto pimientos y ajíes.

✅ Las frutas que están permitidas son banana, melón, frutilla, sandía, ananá, melón . Las frutas enlatadas en conservas están permitidas.

✅ Carnes: las que son conservas y tienen tratamiento térmico pueden pasarse si están rotuladas.

✅ Pollo o pescado está permitido porque no son susceptibles a la fiebre aftosa. Las carnes rojas no están permitidas.

✅ Alimentos cocidos como empanadas, milanesas, matambre pueden ingresar.

La Fiesta de la Confluencia 2024 tendrá menos días: Qué artistas se presentan y cuándo se realizará

CUÁLES SON LOS PROTOCOLOS DE PROTECCIÓN

Cuando salimos a la ruta, es esencial tener en cuenta la importancia de no tirar alimentos, ya que esto no solo genera contaminación, sino que también representa un riesgo para la seguridad vial.

“A nosotros se nos genera un residuo, estamos en el medio de la ruta y es complicada la disposición final de los decomisos porque no podemos donar todos los alimentos que traen las personas. Si hacemos donaciones de las cargas comerciales que superan una evaluación técnica y los consideramos aptos para el consumo a instituciones de bien pública y privada”, detalló la Ingeniera Agrónoma del Senasa.

Rigen alertas por tormentas fuertes para cinco provincias y por calor en la Patagonia

“Son volúmenes importantes los que tenemos que tirar si no hacemos estas acciones de sensibilización y difusión para que la gente trate de minimizar los controles”, agregó.

¡OJO CON LAS PLANTAS!

A partir del 2019, se estableció una regulación estricta para el traslado de plantas y material de propagación vegetal debido a la asociación de estos elementos con gérmenes, virus y bacterias perjudiciales para las producciones agropecuarias.

En consecuencia, es indispensable contar con el Documento de Tránsito Vegetal (DTV) para transportar plantas, ya sea al pasar por una barrera fitosanitaria del SENASA o al traspasar los límites provinciales. Este documento asegura que las plantas estén debidamente registradas ante el SENASA, garantizando así la protección del ecosistema agrícola.

Lali Espósito recibió el Año Nuevo en la Patagonia y subió fotos “hot” que impactaron a todos

Las especies como los cítricos, la vid, los frutales de carozo y pepitas, así como las palmeras y los eucaliptos, son algunas de las especies prioritarias que requieren el Documento de Tránsito Vegetal (DTV) para su transporte. Las plagas y enfermedades pueden ser transportadas por las personas y su equipaje, lo que podría perjudicar la producción regional.

MADERAS NO

En la región, las cargas comerciales de madera requieren una declaración jurada para su ingreso, pero el transporte a escala menor en vehículos particulares, especialmente cuando las familias desean utilizarla para la creación de artesanías, no está permitido sin la documentación sanitaria correspondiente. Esto aplica principalmente para especies como el quebracho colorado y el quebracho blanco. Es importante cumplir con estas regulaciones para preservar la integridad del ecosistema local.

Tres lugares mágicos para acampar en el Parque Patagonia Azul

QUÉ MASCOTAS PUEDEN PASAR POR EL SENANA

Las mascotas domésticas comunes como perros o gatos no están sujetas a restricciones internas para viajar.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunas especies como chinchillas, hurones, cerdos, corderos, tenenos y aves están reguladas y no se pueden trasladar sin consultar previamente las regulaciones correspondientes. Es fundamental verificar las restricciones antes de emprender cualquier traslado con estas mascotas menos convencionales.

LA FUNCIÓN DE LOS INSPECTORES DEL SENASA

Los inspectores poseen autoridad como policía sanitaria y tienen la facultad de preguntar a los pasajeros si llevan frutas, hortalizas, carnes o derivados, plantas o animales. En caso de que el pasajero declare llevar alguno de estos productos, se le brinda la opción de consumirlo.

Nicole Neumann eligió la Patagonia para iniciar el 2024 y mostró su panza de 4 meses de embarazo

"Si la persona no declara y durante la inspección física del vehículo se encuentra oculto, eso da lugar a un decomiso directo con pérdida de la mercadería para el usuario y disposición final.

La normativa establece que los conductores de carga de cualquier tipo de vehículo están obligados a colaborar con los inspectores que están facultados a acceder a todas las partes del vehículo. Equipajes de mano, gavetas, compartimentos de uso particular, abrir bultos de encomiendas", detalló Carla Calbe.

En caso de negación por parte del pasajero, el vehículo queda demorado hasta que llega la policía o gendarmería. Si la persona no depone su postura y no accede a la inspección, es factible pedir una orden al juez. Eso ha sucedido, aunque no es lo que se pretende. Tenemos que inspeccionar porque viene mucha mercadería oculta.

Tras la reunión con Guillermo Francos, Nacho Torres anunció que habrá modificaciones en la ley de pesca

En el caso de llegar a una orden de registro de un juez federal, la persona debe permanecer en el lugar hasta ocho o diez horas hasta que llegue la orden por escrito. Porque comienza a presumirse que en lugar de una infracción estamos en presencia de un delito. Hemos encontrados muchas cosas que constituyen delitos sanitarios. Tanta negativa por parte del usuario es motivo de sospecha.

MOVIMIENTOS EN LA RUTA

Durante el período que va desde el 8 de diciembre hasta Semana Santa, nuestras barreras experimentan un notable aumento en el tránsito, ya que es el momento del año que la gente elige para viajar. Además, hemos observado un cambio en la distribución del turismo en comparación con hace 20 años, cuando las personas se concentraban en los meses de vacaciones de invierno y verano.

Los empleados municipales tendrán asueto este martes 2 de enero

En la actualidad, la tendencia es que la gente salga durante menos días pero en diferentes momentos del año. Este cambio en los hábitos de viaje ha impactado en la distribución del tráfico en nuestras barreras.

Contacto con Senasa: [email protected]

[email protected]

[email protected]