Chubut no adhirió al Decreto Nacional de las recetas electrónicas: ¿Qué debo saber para comprar un medicamento?

En una entrevista exclusiva con ADNSUR, Eduardo Molina, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Chubut, explicó que en la provincia “van a convivir la receta electrónica y la receta en papel de manera permanente ”. ¿A qué se debe esta excepción?

Desde este lunes 1 de julio, comenzó a implementarse la receta electrónica en todo el país. En el caso de Chubut, es una de las provincias que no adhirió al Decreto nacional porque tiene en vigencia la Ley de Telemedicina. Esto significa que -en esta provincia- se implementará la receta electrónica pero no dejará de estar en vigencia la receta en papel de manera permanente.

“Al DNU nacional la provincia de Chubut no ha adherido en principio, porque tenemos ya una ley propia y está comprendida la receta electrónica dentro de estos parámetos”, señaló Molina.

En ese marco, argumentó: “En las condiciones que tenemos dentro de la provincia, con condiciones geográficas y sociales diferentes, dentro de esa Ley de Telemedicina que es provincial -aparentemente todavía no ha sido promulgada-, la receta electrónica va a convivir con la receta con firma holográfica. Hasta ahora el sistema va a continuar de la misma forma que se estaba implementando sin inconveniente para el usuario".

Y agregó, “nosotros a la receta electrónica la veníamos utilizando ya en varias obras sociales, sin ningún tipo de inconveniente. El PAMI tanto como Seros, que son las dos principales que tenemos en la provincia tiene ya la receta electrónica”, ejemplificó.

Cada obra social va a tener una plataforma digital, junto con la receta que va a estar dentro de un registro a nivel nacional, pero “el problema radica en si son compatibles con el sistema de homologación que hay en cada farmacia”, indicó.

“Dentro de esta ley, está comprendido el uso de los dos tipos de receta: la electrónica y la holográfica o manuscrita de manera permanente. La confusión proviene de los medios nacionales que aplican sobre distintas jurisdicciones. Hay algunas provincias que adhirieron a este DNU, otras que no, otras que como -en el caso particular nuestro- se ha hecho una ley de telemedicina incluyendo la receta electrónica, hay que tener en cuenta que esto es un país federal y lo atinente a la parte de Salud, las provincias pueden delegar o no en el Poder Federal", precisó el presidente del Colegio Farmacético provincial.

Molina aseguró que el uso de la receta electrónica favorece a la farmacia y al paciente porque “hay un seguimiento terapéutico, almacenamiento en la receta”.

“La receta electrónica viene funcionando hace mucho tiempo, hay que tener en cuenta, que en el caso de PAMI hay gente por unas cuestión de edad no puede adecuarse a la tecnología y sistemas nuevos que se están implementando. Pero sino lo hace el paciente jubilado, lo va a hacer a alguien que esté a su lado”, consideró.