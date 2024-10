Carla, la mujer nómade que dejó todo para recorrer Argentina en su auto

Hace 4 años, Carla Chiari tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. "Me decidí, me la jugué y dije 'armo mi auto y me voy a vivir la vida que quiero'", cuenta esta mujer que hoy recorre Argentina como una nómade.

Carla explica que si bien antes tenía "mi trabajo y mi auto", sentía que "quería ser nómade". Sin embargo, "por los compromisos de antes no podía". Hasta que un día se animó: "Salí con todos los miedos, pensando que si hacía 100 km me tendría que volver. Tenía miedo de la ruta porque nunca había manejado sola, y también miedo de no conseguir trabajo. Pero me dije 'me la juego, y si va, va; y si no, me volveré'".

Hoy, su trabajo consiste en "hacer lavado de tapizados, sillones, colchones y tapizados de auto". Y con eso, dice, "solvento mi viaje".

Carla contó que es la cuarta vez que está en Rada Tilly, “bajo por Ruta 3 y paso porque me encanta”. Lo que más disfruta de esta vida nómade es el paisaje. "Para mí, este lugar entre las sierras y la playa lo tiene todo. Me encanta la montaña, así que este paisaje es un privilegio total", afirma.

Cuatro años después de dar ese gran paso, Carla Chiari sigue recorriendo el país, viviendo la vida que siempre quiso. Una nómade que encontró su camino.