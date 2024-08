Aseguran que aumentó el consumo de carne porque los precios suben menos ante la caída de ventas

Una consultora de Buenos Aires reveló que en julio el consumo de carne en Argentina tuvo una suba del 10%, elevando el consumo a un piso de 51 kilos por habitante por año, luego de la histórica caída hasta 42 kilos, en el mes de abril.

En Comodoro, desde una cadena revelaron a ADNSUR que los precios de agosto, comparados contra junio, registraron una suba inferior al 3%, notándose un aumento en las ventas en lo que va del mes.

Según el consultor Andrés Costamagna, las ventas en carnicerías de todo el país tuvieron una suba en los meses de junio y julio. Si bien el consumo todavía está lejos de los 60 kilos que promediaba hasta hace un par de años, o del récord de 80 kilos de carne por persona y por año, el incremento permitió verificar que también los precios estuvieron relativamente estables, con subas inferiores a otros rubros.

El precio de la carne tuvo algunos vaivenes a lo largo del año. A mediados de marzo, ADNSUR informaba un incremento del 15%, llevando gran parte de los cortes a la franja de los 8.000 pesos por kilo. Hubo sucesivos retrocesos en semanas posteriores, en consonancia con la abrupta caída en las ventas, que dejó a abril con el récord histórico más bajo del país.

Precisamente para el mes de abril, el Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas informó que las carnes habían tenido un retroceso del 11% en el cuarto mes del año en la ciudad, producto de la caída de consumo.

Desde mayo en adelante, si bien los valores no dejaron de subir al ritmo de la inflación, los índices relativamente más bajos que empezaron a registrarse en el IPC y otros factores del mercado explicaron que, mediante promociones y ofertas especiales, los precios no hayan reflejado saltos tan drásticos, observándose un rango de estabilidad en franjas que van desde los 7.000 a los 12.000 pesos por kilo, dependiendo del corte y del momento en que se elija.

LAS VENTAS SE MANTIENEN A FUERZA DE OFERTAS

Para Dante Jurado, de Frigorífico Patagonia, las ventas se están sosteniendo sobre todo en los cortes menos costosos, como la carne picada, paleta, pollo, etc. “Las ventas se mantienen por las ofertas, que es lo que podemos hacer para mantener la circulación de la mercadería, porque hay que pagar sueldos, impuestos, el gas y la luz -graficó-. No sirve quedarnos con la carne en la heladera”.

Por eso, añadió, el volumen se mantiene con cortes inferiores a los 11.000 pesos por kilo, ya que el asado de ternera se ubica en ese piso y es demandado por clientes de mayor poder adquisitivo, pero no en forma generalizada.

“Los precios no se quedaron quietos. El último aumento que vino fue del 5% y yo no lo trasladé al mostrador -explicó-; mientras sean porcentajes bajos, se puede ir manteniendo un poco en el tiempo, tratando de que las ventas no se caigan”.

QUÉ PUEDE PASAR CON EL PRECIO EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS

Sin embargo, el comerciante local estimó que en las próximas semanas podrían notarse incrementos más importantes en los precios. Es que una reciente resolución del gobierno eliminó las retenciones a las exportaciones de carne vacuna y de cerdo, además de una reducción de la alícuota del pollo.

“Como bajan las retenciones, van a buscar exportar más y eso siempre pega en los precios del mercado interno”, indicó Jurado, desde su experiencia en el rubro. También anticipó, en otro ítem de producto, que las grandes pérdidas causadas por el temporal de nieve afectarán fuertemente al precio del cordero en la próxima temporada, con un perjuicio que todavía no se pudo cuantificar, ya que hay campos a los que aún no se pudo ingresar tras la nevada del mes de junio.

A través del Decreto 697/2024, publicado el pasado 6 de agosto en el Boletín Oficial, se confirmó la medida para eliminar las retenciones a la carne. Sin embargo, hay quienes creen que no habrá un efecto de traslado al mercado interno.

Según Dardo Chiesa, coordinador de la Mesa Nacional de la Carne, el tipo de carne que se exporta, principalmente a China, es diferente del que se consume en el mercado argentino:

“No creo que haya traslado al mercado interno, primero porque los precios vienen muy atrasados porque la gente no tiene plata y no puede convalidar precios -dijo el dirigente sectorial, en declaraciones publicadas por El Cronista-. Pero, por otro lado, lo que más compra China es C, D y E, porque tienen menor nivel de grasa, a diferencia de las A y B (que se consume en el país)”.

De todos modos, también hay otros factores que podrían incidir sobre los precios, como la menor producción por un rebote de la sequía del año pasado, entre otros.

VENTAS EN COMODORO

Desde una cadena de supermercados contaron ante la consulta de esta agencia que, luego de una caída pronunciada en las ventas en lo que va del año, en la primera semana de agosto se notó una importante recuperación en la cantidad de kilos vendidos, comparado contra igual mes del año pasado.

En la variación interanual, sin embargo, las ventas tuvieron caídas notables, excepto por el primer mes del año, ya que en enero la demanda había subido un 4,4% con relación a igual mes del año pasado. Luego, febrero mostró una caída del 0,5%; Marzo, una reducción del 5,2%; abril, una merma del 2,2%; mayo, una retracción del 7%; junio, del 0,7% negativo y julio, del 3,8% menos de carne vendida que igual mes de 2023.

Fue en la primera semana de agosto cuando se notó el salto positivo, con un 8,3% de incremento con relación a igual mes del año pasado. El resultado neto de meses negativos contra positivos arrojaría una caída de 20 puntos, contra un recupero de alrededor de 13, por lo que el saldo final sería de unos 7 puntos por debajo de los primeros 8 meses del año pasado.

El promedio de precios mostró una evolución en línea con el índice inflacionario, ya que el promedio de los primeros 7 días de agosto tienen una suba del 2,5% con relación a la primera semana de junio (en julio no hubo variaciones). A su vez, la primera semana de junio tuvo una variación del 3% en comparación a mayo.