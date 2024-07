Ariel Sánchez: el talentoso músico chubutense que conquistó Buenos Aires y tocó con Riky Martin

Ariel Sánchez tiene 37 años, cuenta que hace 20 años se vino a vivir a Buenos Aires para estudiar música, más precisamente batería en el conservatorio. "Y bueno, ya acá me quedé", relata.

El músico ha tenido la oportunidad de tocar con grandes artistas a nivel internacional. "Toqué en la banda y orquesta con Ricky Martín cuando vino las dos últimas veces a Argentina. Fue una experiencia super linda, porque ¿quién no conoce las canciones de Ricky Martín?", relata emocionado.

Sin embargo, pese al miedo inicial, decidió tomar el desafío: “Fue algo impresionante, pero al principio me dio mucho vértigo agarrar este compromiso, es la verdad y no me lo hubiese perdonado. Me llamaron un jueves y al otro día tenía que estar ensayando. Eran muchas partes, muchos cambios de instrumento, había que leer un montón, cosa que no estoy tan acostumbrado a tocar leyendo, y la verdad que al principio me dio ganas de decir que no, porque no sabía si podía llegar, porque uno sabe hasta dónde puede. Pero confié, dije ‘voy a darle con todo’, porque no quiero perder semejante oportunidad. Yo me crie escuchando sus canciones, en casa estaban sus discos, es un cantante impresionante, y a pesar que no escucho su música fue una alegría inmensa”, dice con orgullo.

Ariel es nacido y criado en Rada Tilly. La playa, las lagartijas y los cerros fueron sus juguetes de chico, aquellos que lo acompañaron en una “infancia feliz y con una familia muy unida”. A pesar de la distancia, Sánchez siente que Rada Tilly sigue siendo su lugar. "Me crié ahí, nací ahí, es mi lugar. Siempre trato de ir, siempre trato de volver. Me encanta la gente que hay, me encanta mi familia, mis amigos".

EN LA PEÑA DE MORFI: “FUE UN ANTES Y UN DESPUÉS”

Cuando cumplió 18 años, como muchos estudiantes, Ariel tuvo que definir qué hacer con su futuro, pero a diferencia de otros, tenía solo una respuesta. “La única respuesta que pensaba era la música, pero fue muy loco porque para mi era un disfrute y un hobby, pero no lo tomaba como un trabajo. Pensé en estudiar arquitectura o mecánica, pero por suerte me terminé haciendo cargo de que la música era mi pasión y me vine a Buenos Aires a estudiar a un conservatorio con 18 años”.

Ariel finalmente terminó encontrando su camino pero nunca dejó de estudiar. Luego de pasar por el conservatorio continuó estudiando con profesores particulares, mientras hacía sus primeras paradas en escenarios acompañando a músicos como Julia Zenco, la Bruja Salguero, Angela Irene, o diferentes agrupaciones estables como Después de aquel suceso, Sin viola, Los Totora y Dos más uno, el trío que integra hace 10 años y con el cual cada dos años viaja a Europa para presentar su repertorio, como sucedió en mayo pasado.

Precisamente con esa agrupación, en 2018, llegó a Morfi, el popular programa de Telefé, creado por Gerardo Rozín. “La Peña es sin duda un antes y un después, por la visibilidad que nos dio el programa, donde nos ven miles de personas todos los domingo tocando con el grupo. Yo creo que a partir de ahí se unieron un par de cuestiones que hicieron lo que me pasa hoy, porque lo vi en mis redes sociales o en las calles, cuando me paraba gente y me felicitaba por lo que hacía. Ese año terminamos llenando un Ateneo con 600 personas, algo difícil con un grupo que toca música latinoamericana, folclórica, sin duda fue un antes y un después”.

Como dice Ariel, con la peña su nivel de exposición subió, no solo por la pantalla sino por con quienes compartía escenario. Así llegó la chance de tocar con Ismael Serrano, con Diego Torres y ahora Ricky Martin, una experiencia sin igual, admite.

Por último, el consejo que Sánchez le da a los jóvenes es claro: "Crean en uno mismo, es fundamental. Y el apoyo, no creer mucho en lo que uno le gusta hacer, vayan a seguirlo". Los invita a seguirlo en sus redes sociales para escuchar su música y apoyar el arte de Comodoro Rivadavia, "tenemos artistas de primer nivel".

