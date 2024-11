En el marco de su estrategia para consolidar a la Argentina como un actor clave en el mercado global de gas natural licuado (GNL), YPF anunció la firma de 19 acuerdos de confidencialidad (NDA, por sus siglas en inglés) con potenciales compradores. Horacio Marín, CEO y presidente de YPF, destacó que el proyecto Argentina LNG busca capitalizar las reservas de Vaca Muerta, incorporando tanto a actores locales como internacionales.

Durante el 20° aniversario del Mercado Electrónico del Gas (MEGSA), Marín destacó que Argentina LNG no se limita únicamente a YPF, sino que involucra a diferentes compañías del sector energético. “YPF es el que más reservas tiene, pero también van a entrar algunas supermajors. Esto no es solo YPF, si no le habríamos puesto YPF LNG”, explicó.

Los cambios que vienen en la cuenca San Jorge: en Chubut se habla de bajar costos y en Santa Cruz YPF acelera su salida para enero

El ejecutivo aseguró que los tiempos del proyecto avanzan conforme a lo planeado y anticipó posibles novedades de relevancia en el corto plazo. Además, subrayó que el plan contempla la construcción del ducto más grande en la historia del país, con un diámetro de entre 42 y 48 pulgadas, para transportar el gas desde los yacimientos hacia las instalaciones de licuefacción.

En cuanto a la competitividad del GNL argentino, Marín afirmó: “Somos más competitivos que Estados Unidos en Asia y un poco menos en Europa, pero por una diferencia mínima de 10 centavos. Si no hacemos este proyecto, estamos perdiendo una oportunidad histórica”.

El rol del Estado en el proyecto

El CEO de YPF reconoció el apoyo del Gobierno Nacional en las negociaciones internacionales, resaltando que el acompañamiento estatal ha sido un factor clave para el éxito del proyecto. “Trabajamos con la Cancillería y los embajadores en los países interesados. Estas alianzas abrieron puertas fundamentales”, explicó.

Dura advertencia del sindicato petrolero de Santa Cruz al presidente Milei por la salida de YPF

En este sentido, Marín destacó el papel del presidente Javier Milei en las relaciones internacionales, que facilitaron el posicionamiento del proyecto en mercados clave. Según el ejecutivo, esta colaboración público-privada diferencia a Argentina LNG de otros proyectos de la región.

Los 19 acuerdos firmados representan un paso significativo para posicionar a la Argentina en el mercado global de GNL, que enfrenta una creciente competencia. Marín señaló que, de concretarse todos los contratos, el proyecto podría redefinir el escenario global: “Si se firman todos, se termina la guerra del LNG”.

El ejecutivo concluyó que la integración de actores locales e internacionales, junto con el respaldo gubernamental, permitirá a Argentina LNG ser un modelo de negocio rentable y sostenible. “Estamos en camino de hacer de este proyecto una pieza clave para el desarrollo económico del país y su posicionamiento en el mercado energético mundial”.

Güenchenen denunció que la salida de YPF provocará 2.800 despidos en Santa Cruz

Con información de mase, redactado por un periodista de adnsur.