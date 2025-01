YPF selló un Memorándum de Entendimiento (MOU) con tres empresas clave de la India: Oil and Natural Gas Corporation (OIL), Gas Authority of India Limited (GAIL) y Oil and Natural Gas Corporation Videsh Limited (OVL). El acuerdo contempla la exportación de hasta 10 millones de toneladas anuales de Gas Natural Licuado (GNL), un volumen que posiciona a Argentina como un jugador estratégico en el suministro energético mundial.

Además, el convenio no solo se limita al gas: incluye proyectos conjuntos en litio y otros minerales críticos, junto con exploración y producción de hidrocarburos. "Estamos convencidos de que Argentina puede convertirse en un gran exportador de energía y generar ingresos por 30.000 millones de dólares en la próxima década", destacó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, durante la ceremonia de firma en Nueva Delhi.

Tras una reunión entre Othar y Ávila, confirman que el viernes se firmará el traspaso de las áreas de YPF a PECOM

Una alianza estratégica

El acto contó con la participación de figuras de alto perfil, como el ministro de Petróleo y Gas Natural de la India, Hardeep Sinh Puri, y el secretario del área, Pankaj Jain. Por parte de YPF, Horacio Marín agradeció especialmente el rol del embajador argentino en la India, cuyo equipo trabajó para concretar este acuerdo histórico.

El convenio culmina una intensa gira internacional que llevó al presidente de YPF por Israel, Corea y Japón, con el objetivo de abrir mercados al gas de Vaca Muerta. La relevancia del proyecto Argentina LNG, que abarca desde la producción en Neuquén hasta una terminal en las costas de Río Negro, fue clave para captar el interés de los socios internacionales.

Las empresas detrás del acuerdo