Este martes 28 de octubre, YPF confirmó que venderá su participación en MetroGAS para centrarse en el sector petrolero. Así lo expresó su CEO, Horacio Marín, durante una presentación en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción.

Marín reveló que venderá su participación accionaria en la principal distribuidora de gas en Argentina. En tanto, reveló que la empresa se centrará en sus actividades centrales: la exploración, producción y comercialización de petróleo.

Cabe recordar que actualmente, YPF posee el 70% de MetroGAS a través de Gas Argentina S.A. (GASA), lo que le otorga un control considerable sobre la distribución de gas natural en el país.

Además, MetroGAS abastece a más de dos millones de clientes en el área metropolitana de Buenos Aires, consolidando su papel como un actor clave en el sector energético. La historia de esta relación comenzó cuando YPF incrementó su participación, eliminando a socios privados y estableciendo su dominio en el mercado gasífero.

Sin embargo, este vínculo generó controversia, especialmente en un contexto donde las políticas públicas buscan evitar la concentración de actividades en el sector energético. Cabe recordar que la legislación argentina prohíbe que una sola empresa controle tanto la producción como la distribución y comercialización de gas, una medida diseñada para fomentar la competencia y evitar monopolios.

Durante el año 2017, el gobierno ya había instado a YPF a considerar alternativas para desinvertir en MetroGAS, recomendación que la empresa ha abordado mediante diversas estrategias de optimización.

En cuanto a la decisión de YPF de vender su participación en MetroGAS, se ve influenciada por varios factores. En primer lugar, la necesidad de cumplir con normativas que restringen la integración vertical en el sector energético hizo que la empresa evaluara su futuro en la distribución de gas. La presión regulatoria está orientada a fomentar un mercado más competitivo, lo que ha llevado a YPF a reconsiderar su papel en este segmento.

No obstante, YPF puso su mirada en la reorientación de recursos hacia el sector del petróleo y el gas no convencional, con especial énfasis en la región de Vaca Muerta. Este lugar se ha convertido en un pilar estratégico para la compañía, que busca consolidarse como líder en la producción de hidrocarburos no convencionales.

Sin embargo, para alcanzar este objetivo, YPF reconoce que es esencial realizar inversiones significativas y especializadas, lo que refuerza aún más la necesidad de desvincularse de actividades que no son parte de su enfoque principal.

Con información de Noticias Argentinas, intervenida por IA, bajo supervisión y edición de ADNSUR